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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Camilo Durán, colombiano figura en Celtic, marcó gol y mandó emotivo mensaje al país

Camilo Durán, colombiano figura en Celtic, marcó gol y mandó emotivo mensaje al país

Este momento se vivió este sábado en Escocia en el partido del popular Celtic FC, con la anotación del delantero colombiano Camilo Durán, quien no se olvidó que el país pasa por días difíciles.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Camilo Durán Celtic
Camilo Durán colombiano del Celtic de Escocia - Foto:
Transmisión

El Celtic FC es el equipo más popular del fútbol de Escocia, y en sus filas está el delantero colombiano Camilo Durán, quien viene siendo figura desde su llegada, marcando goles y dando asistencias. Aunque este sábado anotó, la noticia fue el mensaje con el que celebró su tanto.

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El atacante, quien brilló con el Qarabaq la temporada pasada en la Champions League, se reportó con el primer gol de la noche contra el Dundee, por la Copa de Escocia, y en medio de la felicidad por convertir, se acordó de su país.

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Camilo Durán se levantó la camiseta y tenía escrito "Fuerza Colombia", mandando un mensaje a nuestro país en medio de los días difíciles que se viven por el terremoto que afectó varias ciudades.

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En lo futbolístico, el delantero de nuestro país anotó su primer gol en el fútbol escocés, aunque ya se había reportado con una asistencia. En la pretemporada le anotó al Milan y al Middlesbrough, dejando buenas sensaciones y abriéndose paso en el popular elenco de los 'hoops'.

Acá el gol de Camilo Durán con Celtic y mensaje para Colombia:

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