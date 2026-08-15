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Gol Caracol  / Susto en Bayern Múnich; compañero de Luis Díaz, mareado y descompensado en pleno partido

Susto en Bayern Múnich; compañero de Luis Díaz, mareado y descompensado en pleno partido

Este sábado en la victoria 3-1 del Bayern Múnich hubo preocupación por la salud del joven Jamal Musiala, quien luego de marcar gol se sintió mal y se tiró al suelo. Hay noticias en Alemania.

Por: EFE
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Jamal Musiala Bayern Múnich
Jamal Musiala Bayern Múnich
AFP

El Bayern Múnich mostró su mejoría respecto a sus anteriores partidos de preparación con un solvente triunfo ante el Leipzig (3-1), en un duelo marcado por las lesiones del austríaco Konrad Laimer, el coreano Kim Min-Jae y Jamal Musiala, aunque fue el último el que más preocupó por los mareos y se descompensó en pleno compromiso.

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Según 'Bild', el habilidoso futbolista alemán no se sintió bien por el fuerte calor en Múnich, este sábado, que registra unas temperaturas de 34 grados, la más alta de la semana, y que lo habría afectado, aunque afortunadamente no pasó a mayores. Varios compañeros se preocuparon, pero solo quedó en un susto y pudo retirarse caminando y por sus propios medios.

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Las dolencias de los tres jugadores, que tuvieron que abandonar el campo, están a expensas de las pruebas que determinarán el alcance. Pero suponen un contratiempo para Vincent Kompany a diez días del arranque de la Bundesliga.

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El choque disputado en el Allianz Arena lo desequilibró el colombiano Luis Díaz a los trece minutos pero el Leipzig igualó al inicio de la segunda parte, con el gol de Brajan Gruda a pase de Max Finkgrafe.

No le dio tiempo al combinado del argentino Martín Demichelis a asumir la igualada porque cinco minutos después, Nathaniel Brown llevó a la red una buena asistencia de Aleksandar Pavlovic.

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En el tramo final, Jamal Musiala rentabilizó un balón recibido de Ismael Saibari y selló la tercera victoria seguida del Bayern tras las logradas ante el Jeju coreano y el Rottach Egern.

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Fue el debut en pretemporada de Musiala y Saibiari. Laimer se lesionó en los primeros minutos y Minjae Kim ya entrada en la segunda parte. Musiala se dañó al marcar el tercer gol.

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