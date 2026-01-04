Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y sus fotografías que están dando de qué hablar en Alemania y Bayern Múnich

Luis Díaz y sus fotografías que están dando de qué hablar en Alemania y Bayern Múnich

Después de unas merecidas vacaciones, el colombiano Luis Díaz ya se encuentra en territorio alemán, donde protagonizó una serie escenas que no pasaron desapercibidas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad