Luis Díaz y sus fotografías que están dando de qué hablar en Alemania y Bayern Múnich

Luis Díaz llegó a Alemania, exactamente al Bayern Múnich, decidido a hacer historia y, poco a poco, la está escribiendo. Atrás quedó el capítulo del Liverpool, donde ganó todo a nivel local (una Premier League, una FA Cup, una Community Shield y dos Carabao Cup), y ahora está centrado en el conjunto bávaro, con el que ya alzó su primer título, que fue la Supercopa, estrenándose con una anotación.

Gracias a su talento, profesionalismo y amor, se ganó un lugar en el equipo de Vincent Kompany. Prueba de ello es que ha disputado un total de 1.784 minutos, repartidos en 22 compromisos, en los que ha marcado 13 goles y brindado siete asistencias. De igual manera, se convirtió en el compañero ideal de la estrella, figura y goleador, Harry Kane, haciendo una dupla que está dando grandes frutos.

El último partido de Luis Díaz con la camiseta del Bayern Múnich fue el pasado domingo 21 de diciembre, cuando vencieron de forma contundente, por 4-0, a Heidenheim. Allí, el colombiano se reportó con un tanto y hasta sorprendió a sus millones de seguidores, tras celebrar con el balón entre su camiseta, confirmando que iba a ser padre por tercera vez. Desde entonces, todos salieron a vacaciones.

Luis Díaz, atacante colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga, donde es figura Getty Images

El primer partido de pretemporada está programado para el martes 6 de enero, cuando enfrenten a RB Salzburgo, a las 9:00 a.m. (hora de Colombia). Sin embargo, la acción de manera oficial volverá el domingo 11 de ese mes, midiendo fuerzas con Wolfsburgo, a las 11:30 de la mañana, en el Allianz Arena, por la fecha 16 de la Bundesliga. Recordemos que Bayern Múnich es líder con 41 puntos.



📸 Luis Díaz embracing the Bavarian culture 🇨🇴 pic.twitter.com/5nYcawVfQm — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 4, 2026

Publicidad

Mientras que ese momento llega, Luis Díaz, sus compañeros y el cuerpo técnico compartieron con el club de fans del club, dejando una serie de postales únicas y que no pasaron desapercibidas. 'Lucho' fue recibido por todo lo alto por parte de los aficionados y se le vio con un acordeón y tocando instrumentos que son propios de Alemania. Esto causó reacciones, risas y alegría por el presente de él.

Y sí, en todos lados queremos a Lucho 🫶🏻🇨🇴 pic.twitter.com/GzeMmHOrLN — FC Bayern München Español (@FCBayernES) January 4, 2026

Justamente, el delantero habló de cómo se siente en Bayern Múnich y no ocultó su felicidad. "Mi familia está muy contenta porque hay mucho que hacer en Múnich. El FC Bayern es algo muy especial, me siento como en casa. Nuestro estadio es excepcional porque la afición siempre canta y se comporta como el jugador número 12, tal y como me pasó en Colombia", expresó el atacante 'cafetero'.