Luis Díaz y un registro que no se daba en los últimos 20 años en Bundesliga; solo Kane lo supera

Luis Díaz goza de un excelente presente en el Bayern Múnich. El guajiro no para de destacarse con goles, asistencias y magistrales presentaciones, mismas que se reflejan en un importante registro que no paran de replicar en páginas especializadas. En dicha marca, solo es superado por su compañero de 'fórmula' en ataque en los 'bávaros': Harry Kane.

¿Qué pasó con el colombiano? Según datos suministrados por la cuenta 'Opta' en la red social de 'X', el oriundo de Barrancas (La Guajira) ha tenido una gran participación de gol en los 15 partidos de la temporada por Bundesliga con los rojos de Múnich, y a raíz de esto, evocaron unos números de hace 20 años atrás. El número '14' no para de sumar cifras importantes.

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich. AFP

"Luis Díaz ha participado en 17 goles en 15 partidos de la Bundesliga. Desde la temporada 2004-05, solo Harry Kane ha participado más en sus primeros 15 partidos de la Bundesliga (26)", escribieron en la cuenta de estadística mencionada anteriormente.

Pero ahí no pararon las 'buenas nuevas' en cuanto al rendimiento de 'Lucho', ya que está cerca de igualar una marca personal con respecto a contribuciones de gol, que incluye tantos más asistencias.

"Díaz está a solo un gol de su récord personal en la Premier League (18 contribuciones en la temporada 2024-25). ¡En el blanco!", terminaron por indicar.

Hay que precisar que en el reciente partido de Bayern en la Busdesliga, Luis Fernando Díaz marcó gol y generó dos pasegol; esto fue ante el Wolfsburgo en el Allianz Arena.

"Gracias a Dios pude marcar el tanto de cabeza para el equipo, ayudar al equipo con asistencia, con lo que sé hacer, con participaciones muy buenas para el equipo, y eso es lo más importante para mí. Quiero seguir trabajando, seguir enfocado, para conseguir los objetivos que tenemos", dijo el 'crack' de la Selección Colombia finalizado el encuentro en tierras alemanas en charla con 'Espn'.

Ahora, el próximo reto de 'Lucho' y compañía será este miércoles 14 de enero frente al Colonia por Bundesliga. Este partido corresponde a la jornada 17 y tendrá como horario de inicio para Colombia de las 2:30 de la tarde.

"Todo puede ser una ventaja o una desventaja, nunca se sabe. Mi mayor confianza es que los chicos siempre están dispuestos a marcar goles. Claro, siempre quiero mantener la portería a cero, pero cuando entramos en un estadio, siempre siento que los chicos quieren marcar goles. Incluso en partidos difíciles fuera de casa como el de mañana. Así es como conseguimos los puntos", dijo Vincent Kompany, entrenador del Bayern, en la previa del juego.