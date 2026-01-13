No para la polémica que involucra a Luis Díaz y Ribéry; Kompany lo volvió a dejar claro

Luis Díaz y Michael Olise han sido un peligro desde las bandas para las defensas rivales a lo largo de la temporada. Los dos fueron figuras del Bayern Múnich en el último partido de Bundesliga, que acabó con una goleada aplastante 8-1 frente al Wolfsburgo. El colombiano anotó un gol y dio dos asistencias en el juego, mientras que el 'galo' convirtió dos anotaciones e hizo un pasegol, por lo que, tras su gran desempeño, muchos se han aventurado a decir que están al nivel de la dupla que hacian Arjen Robben y Franck Ribéry en el gigante 'bávaro'.

Frente a esto, el técnico Vincent Kompany volvió a pronunciarse en rueda de prensa, reiterando, que por ahora es complicado compararlos.

"Esta comparación es muy difícil. Jugué contra ambos y vi lo fuertes que eran. Siempre me sentí muy buen defensor, pero contra Robben la sensación era diferente: 'sabías que iba a recortar hacia dentro y disparar, y aún así, de alguna manera, conseguía el espacio y disparaba'. Entiendo la comparación, pero estos chicos han logrado grandes cosas a lo largo de muchos años; los nuestros (Luis Díaz y Olise) aún no lo han logrado. Dentro de unos años, si las cosas van de forma similar, los cuatro podremos sentarnos a hablar sobre cómo marcaron todos esos goles y dieron todas esas asistencias. Así podremos plasmarlo para la próxima generación", afirmó el timonel belga en su intervención con los medios de comunicación.

El guajiro ha caído con pie derecho en Alemania desde su llegada en el mercado de fichajes de verano, con números impresionantes que lo han posicionado como uno de los mejores extremos en la actualidad. Ha jugado 23 partidos, en los que ha hecho 14 goles y 9 asistencias, es decir, con en promedio una participación de gol por partido.



Olise, en cambio, ha estado en cancha en 26 ocasiones, con un registro de 12 goles y 16 pases para que sus compañeros anoten. Por consiguiente, los dos atacantes han sido resaltados y comparados con lo hecho por la pareja conformada por Ribéry y Robben, quienes son considerados como leyendas del 'gigante de Baviera'.

Por otro lado, el entrenador belga del Bayern se refirió a su rival de este miércoles por la jornada 17 de la liga: el Colonia. "Espero que esto siga así un tiempo. Pero lo que mostraron los chicos el domingo no es normal, no debemos olvidarlo, pero la motivación está ahí, queremos ver hasta dónde podemos llegar con este buen momento. Sabemos que no es fácil en Colonia; tuvimos una primera parte muy difícil en la copa. Pero creemos que siempre podemos marcar goles".

