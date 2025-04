"En la Selección Colombia le debí decir que no a 'Bolillo' Gómez, me quería solo para defender"

Bonner Mosquera dejó un grato recuerdo por su paso por Millonarios , en la década de 1990 y gracias a algunas campañas realizadas vestido de azul terminó siendo llamado a la Selección Colombia , en 1995, que en ese entonces era dirigida por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

De ese tema y de los diferentes entrenadores que tuvo habló el otrora capitán de los 'embajadores' en una charla abierta y sincera en nuestra serie el 'Anecdotario', de Gol Caracol.

¿Qué técnicos marcaron su carrera?

"Dios pone ángeles en el camino de uno como Delio Gamboa. Después, el 'Nano' Prince, quien me lleva de la reserva al profesional, para después mantenerme ahí. Es un tipo de fútbol, que conoce del camerino, él me enseñó muchísmo a entender más el juego, la posición y tener el amor por Millonarios".

Siempre Millonarios tuvo entrenadores de renombre, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional...

"Sí, claro. Pero Norberto Peluffo, fue el mejor, manejaba bien el grupo, sabía plantear todo. También tuve a 'Pacho' Maturana, a 'Chiqui' García, a (Diego) Umaña, a (Jorge Luis) Pinto, a (Juan Carlos) Osorio. Todos con sus cosas. Lo que pasa es que estar en un equipo grande te da para tener a los mejores técnicos".

Bonner Mosquera, exjugador de fútbol Foto: Colprensa

¿Las pretemporadas eran muy duras con Pinto?

"Sí, con Pinto ¿qué no se hacía?. Se iba al peaje corriendo (desde la sede de la autopista norte con 226), se iba a la montaña, eran trabajos fuertes. Pero uno ya después ve que en ese tiempo uno casi no se lesionaba, pese a que se jugaban muchos partidos al año".

¿Cómo le fue con Francisco Maturana cuando llegó al club azul?

"Maturana era distinguido. Uno sabía que él había llegado a la sede porque se sentía el olor de la loción. Él tuvo una particularidad en Millonarios, porque venía de Europa, y trajo a Luis Fernando Suárez de asistente, él era el que trabajaba más con nosotros. Además, 'Pacho' fue un tipo serio, que enseña a dignificar la profesión, que cuida la forma de hablar, de vestir y demás. Él tuvo un problema acá por haber sido antes técnico de Nacional, la gente no lo recibió muy bien y el equipo no anduvo bien. No sé si no se acomodaba mucho a Bogotá y se aburrió muy rápido".

¿Además de los referidos entrenadores, también fue llamado a la Selección Colombia por parte del 'Bolillo' Gómez?

"También compartí con 'Bolillo' Gómez. Ese tema de la Selección Colombia fue algo de lo que me arrepiento porque con el carácter que siempre he tenido, yo a 'Bolillo' le debí decir que si me traía como jugaba en Millonarios podía estar, sino no. En 1994 hice 7 goles, fue uno de mis mejores años y en Selección él me quería para defender, quitar y entregar. Quitaba y tome Fredy (Rincón), tome 'Pibe' (Carlos Valderrama). Así era un jugador 'normalito', no sobresalía".