Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz cerró el año con gol, triunfo y una noticia sorpresa: 4-0 sobre Heidenheim

Luis Díaz cerró el año con gol, triunfo y una noticia sorpresa: 4-0 sobre Heidenheim

En el último partido del Bayern Múnich en 2025, el delantero, Luis Díaz, fue titular y se reportó en el marcador, dejando claro por qué es pieza clave en el equipo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de dic, 2025
Luis Díaz, delantero colombiano de Bayern Múnich, en el partido contra Heidenheim, por Bundesliga
Getty Images

