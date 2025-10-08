Luis Díaz, el 'trofeo' del Bayern Múnich que le enrostran al Barcelona; "fue una hazaña"

El panorama de Luis Díaz en el Bayern Múnich de Alemania ha cambiado de manera notable desde su llegada, pues al principio hubo críticas por su contratación, ya que el cuadro bávaro pagó por él 75 millones de euros al Liverpool de Inglaterra, le ofreció un sueldo 6 veces más alto y le hizo contrato por 4 años.

Por ello, la afición alcanzó a pedir la salida del director deportivo del club y hasta el histórico Lothar Matthäus lamentó la vinculación en declaraciones destacadas por el diario alemán TZ: “Fichar a un jugador de 28 años que el Liverpool quiere vender porque no renovó su contrato, por 75 millones de euros, no es gran cosa”.

Sin embargo, el popular ‘Lucho’ “cumplió con creces y está impresionando” tanto que “solo Harry Kane lo supera en la tabla de goleadores”, detalló el mismo medio.

En consecuencia, las autoridades del elenco muniqués ahora se jactan por la millonaria operación, ya que el guajiro es el tercer fichaje más alto de la historia del Bayern, detrás del artillero británico Kane (90 millones de euros) y el densa francés Lucas Hernández (80 millones).



Bayern Múnich chicanea frente al Barcelona por tener a Luis Díaz

Max Eberl, director deportivo de la escuadra germana se echó flores al adjudicarse el acierto de haberle ganado al ‘Barça’ la contratación del delantero colombiano: “Con él queríamos ritmo, goles, asistencias, calidad en el uno contra uno y un alto nivel de fiabilidad, lo que significa el mayor número de apariciones posible”.



Entre tanto, TZ, periódico que funge como caja de resonancia del Bayern, también hizo lo propio apuntando que “Matthäus se equivocó sobre el traspaso” y agregó que “después de todo el fichaje de Díaz fue una hazaña de Eberl”, pues recordó que las negociaciones no fueron sencillas.

“Cuando un jugador participa en un gol cada 83 minutos es fácil considerarlo un fichaje estrella. Quedó demostrado por qué lo ficharon por tanto dinero, lo ha logrado todo hasta ahora, y un poco más”, añadió el rotativo.

Finalmente, el diario recordó el parte de derrota dado por el portugués Deco, gerente deportivo del Barcelona de España, para exaltar la llegada de ‘Lucho’ a suelo teutón: “Las conversaciones sobre Luis Díaz fueron bastante difíciles desde el principio. El traspaso fue imposible”.