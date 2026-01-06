Luis Díaz empezó el 2026 con toda: dos asistencias con Bayern Múnich contra Salzburgo

Luis Díaz no quita el pie del acelerador. Después de unos días de descanso, por las festividades de final de año, regresó a la acción con la camiseta del Bayern Múnich y lo hizo de una gran manera. Este martes 6 de enero, el equipo alemán enfrentó a RB Salzburgo, en un partido preparatorio, y el colombiano se reportó con un par de asistencias, llenas de magia y calidad. De esa manera, el delantero fue clave para que los dirigidos por Vincent Kompany se impusieran por 5-0, demostrando su poderío y superioridad.

La primera asistencia del guajiro se presentó al minuto 87, cuando recibió el balón en el área, eludió al arquero, levantó la cabeza y envió un centro para que Lennart Karl, que estaba en solitaria, marcara el 4-0 parcial. Lejos de conformarse con ello, 'Lucho' se volvió a reportar con un maravilloso pase elevado, que sorprendió a la defensa rival, y dejó solo a Tom Bischof, quien no perdonó y puso el 5-0 definitivo. Recordemos que Luis Díaz no fue titular, pero el tiempo que estuvo en cancha fue suficiente para brillar.

Luis Díaz celebra el gol de Lennart Karl, en partido amistoso del Bayern Múnich contra RB Salzburgo Getty Images

Vea las asistencias de Luis Díaz, en RB Salzburgo vs. Bayern Múnich, en partido amistoso

Luis Díaz tiene mucha magia y arrancó el 2026 entregando estas dos tremendas asistencias en la goleada 5-0 del Bayern, Luchito sigue en su Prime 🔥 pic.twitter.com/QQSndIJcIk — Juancho Fut (@juanchoFut_) January 6, 2026

⚽️ Tom Bischof makes it five. Assist by Luis Diaz



🏆 Red Bull Salzburg 0-5 Bayern Münchenpic.twitter.com/DvpESiGK3o — Goals Xtra (@GoalsXtra) January 6, 2026