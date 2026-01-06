Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz empezó el 2026 con toda: dos asistencias con Bayern Múnich contra Salzburgo

Luis Díaz empezó el 2026 con toda: dos asistencias con Bayern Múnich contra Salzburgo

En el primer partido del año para Bayern Múnich, el delantero colombiano, Luis Díaz, dejó claro por qué es pieza clave para el entrenador, Vincent Kompany.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Díaz brindó una asistencia para el gol de Tom Bischof, en amistoso de Bayern Múnich
Luis Díaz brindó una asistencia para el gol de Tom Bischof, en amistoso de Bayern Múnich
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad