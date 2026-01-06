Luis Díaz empezó el 2026 con toda: dos asistencias con Bayern Múnich contra Salzburgo

Publicidad
Luis Díaz no quita el pie del acelerador. Después de unos días de descanso, por las festividades de final de año, regresó a la acción con la camiseta del Bayern Múnich y lo hizo de una gran manera. Este martes 6 de enero, el equipo alemán enfrentó a RB Salzburgo, en un partido preparatorio, y el colombiano se reportó con un par de asistencias, llenas de magia y calidad. De esa manera, el delantero fue clave para que los dirigidos por Vincent Kompany se impusieran por 5-0, demostrando su poderío y superioridad.
La primera asistencia del guajiro se presentó al minuto 87, cuando recibió el balón en el área, eludió al arquero, levantó la cabeza y envió un centro para que Lennart Karl, que estaba en solitaria, marcara el 4-0 parcial. Lejos de conformarse con ello, 'Lucho' se volvió a reportar con un maravilloso pase elevado, que sorprendió a la defensa rival, y dejó solo a Tom Bischof, quien no perdonó y puso el 5-0 definitivo. Recordemos que Luis Díaz no fue titular, pero el tiempo que estuvo en cancha fue suficiente para brillar.
Luis Díaz tiene mucha magia y arrancó el 2026 entregando estas dos tremendas asistencias en la goleada 5-0 del Bayern, Luchito sigue en su Prime 🔥 pic.twitter.com/QQSndIJcIk— Juancho Fut (@juanchoFut_) January 6, 2026
⚽️ Tom Bischof makes it five. Assist by Luis Diaz— Goals Xtra (@GoalsXtra) January 6, 2026
🏆 Red Bull Salzburg 0-5 Bayern Münchenpic.twitter.com/DvpESiGK3o
