Luis Díaz entró en la polémica; opinó sobre la expulsión de Eduardo Camavinga en Champions

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, calificó el choque ante el Real Madrid tras el que alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones como "muy emotivo".

El atacante del conjunto bávaro marcó el 3-3 en los instantes finales del partido. Fue clave para la clasificación de su equipo.

"Fue un partido muy emotivo. Tuvimos mucha posesión y siempre sentimos que podíamos marcar. Pero el Real Madrid es el Real Madrid. Siempre son una amenaza. Los chicos demostraron una gran fortaleza mental para sobreponerse a los contratiempos. La afición también nos ayudó. Mantuvimos la calma y siempre supimos que nuestro momento llegaría", dijo.

Por último, dio su opinión sobre la expulsión de Eduardo Camavinga, afirmando que "el árbitro estuvo acertado y correcto al mostrarle la tarjeta roja. Nosotros queríamos cobrar el tiro libre de manera rápida y él no dejó, ya que tomó el balón".



Luis Díaz asked about Camavinga's red card: "I think the referee was right to send him off. We wanted to take the free kick quickly and he didn't release the ball" [@elchiringuitotv] pic.twitter.com/ehbsr864rh — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 15, 2026

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También habló Harry Kane, que afirmó que siempre creyó en las posibilidades del Bayern Múnich.

Luis Díaz y Harry Kane celebran un gol con Bayern Múnich contra Real Madrid por Champions League AFP

"Sabemos de la historia del Real Madrid en esta competición. De los jugadores que tiene y de lo que son capaces. Teníamos que ser valientes y ser concentrados. Creíamos mucho en nuestro equipo y sabíamos que si jugábamos de la manera que veníamos jugando, ya lo habíamos hecho mucho antes al final, y lo hemos repetido", explicó.