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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz entró en la polémica; opinó sobre la expulsión de Eduardo Camavinga en Champions

Luis Díaz entró en la polémica; opinó sobre la expulsión de Eduardo Camavinga en Champions

La acción que marcó un antes y un después en la serie entre Bayern Múnich y Real Madrid fue la roja del volante francés y quien habló sobre ello fue Luis Díaz.

Por: EFE
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Real Madrid por Champions League
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Real Madrid por Champions League
Getty Images

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