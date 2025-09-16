Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y Bayern Múnich ante un estreno de alto voltaje en Champions League; pulso con Chelsea

Luis Díaz y Bayern Múnich ante un estreno de alto voltaje en Champions League; pulso con Chelsea

Este miércoles, Luis Díaz y sus compañeros del Bayern Múnich recibirán en el Allianz Arena al último campeón del Mundial de Clubes, Chelsea. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: AFP
Actualizado: septiembre 16, 2025 11:40 p. m.
Editado por: Gol Caracol
Luis Díaz y Bayern Múnich reciben al Chelsea en la Champions League.
Luis Díaz y Bayern Múnich reciben al Chelsea en la Champions League.
Getty

