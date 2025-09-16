Luis Díaz y Bayern Múnich ante un estreno de alto voltaje en Champions League; pulso con Chelsea

La renovada alineación del Bayern Múnich enfrenta una dura prueba en su primer partido de la Champions League 2025/2026 en casa contra el ganador del Mundial de Clubes: Chelsea, este miércoles 17 de septiembre. Será un gran reto para Luis Díaz y compañía.

Será una 'especie de revancha' de la final de 2012 en el mismo lugar; Allianz Arena, ganada en los penales por el club inglés. Bayern tiene poco tiempo para adaptarse después de un verano agitado, especialmente por los movimientos en el frente de ataque: los delanteros Leroy Sané, Kingsley Coman, Thomas Müller y Mathys Tel todos se fueron, y sólo contrataron dos sustitutos: Luis Díaz, del Liverpool, y Nicolas Jackson, del Chelsea en préstamo.

¿Cómo llega el Chelsea para visitar al Bayern Múnich?

Por su parte, los 'blues' que se coronaron campeones del Mundial de Clubes de la FIFA después de una actuación dominante sobre el París Saint-Germain hace apenas dos meses, es probable que presente una prueba más dura.

Chelsea, rival de Luis Díaz en la Champions League Foto: AFP

En la Premier League, el Chelsea suma ocho puntos en cuatro partidos disputados, ubicándose en la quinta casilla.

Al igual que el Chelsea, se espera que el Bayern supere la fase de liga y clasificarse directamente y evitar otro empate por 'nocaut'. El año pasado, el Bayern terminó en el puesto 12 y luchó para superar al Celtic, ganando 3-2 en el global.



Buena motivación para Harry Kane

El delantero inglés, Harry Kane, exjugador del Tottenham, afirmó la víspera de enfrentarse al Chelsea en Champions, que ese rival inglés le motiva para "jugar mejor".

En declaraciones a la prensa este martes en Múnich, el antiguo goleador de los 'spurs', rivales londinenses de los 'blues', dejó claro que no ha olvidado la histórica rivalidad.

"Era una buena rivalidad, especialmente al principio de mi carrera en el Tottenham en la era Pochettino. Tuvimos muchos buenos partidos, partidos difíciles".

Luis Díaz, jugador de Bayern Múnich AFP

Kane se ha enfrentado al Chelsea en 22 ocasiones entre todas las competiciones con el Tottenham, antes de fichar por el Bayern en 2023.

Esa racha incluyó la derrota en la final de la Copa de la Liga, así como dos derrotas en semifinales de la Copa de la Liga y la eliminación en semifinales de la FA Cup en 2019.

El capitán de la selección inglesa, cuyo palmarés estaba huérfano de títulos al dejar el Tottenham, rompió el maleficio al conquistar la Bundesliga la temporada pasada.

"Creo que jugar contra rivales de la Premier League crea siempre algo más de expectación en torno a mí. Quizás a la afición del Chelsea no les gusto tanto. Eso me motiva a jugar mejor", sentenció.

En este inicio de su tercera campaña en el club 'bávaro', Kane ya ha marcado ocho goles en cinco partidos (uno en Supercopa, cinco en Bundesliga y dos en Copa). En 101 partidos con el Bayern suma 93 goles.

En fase de grupos de la Liga de Campeones, el Bayern mantiene una impresionante serie de 34 partidos sin perder, de los que 32 son victorias y sólo 2 son empates. El último revés en el Allianz Arena en la fase de grupos se remonta al 10 de diciembre de 2013, contra el Manchester City (3-2).