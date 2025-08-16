Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Luis Díaz despejó cualquier duda en Bayern; mostrando una habilidad relativamente desconocida"

"Luis Díaz despejó cualquier duda en Bayern; mostrando una habilidad relativamente desconocida"

El extremo guajiro levantó su primer título oficial con Bayern Múnich, en una final de la Supercopa de Alemania donde además se reportó con gol. ¡Luis Díaz se llevó los reflectores!