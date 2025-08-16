"Luis Díaz despejó cualquier duda en Bayern; mostrando una habilidad relativamente desconocida"

Luis Díaz ganó su primer título oficial con Bayern Múnich. Fue la Supercopa de Alemania, en una final donde además marcó uno de los goles de los 'bávaros' en el 2-1 sobre Stuttgart. El guajiro cumplió no sólo en su posición de ataque, sino que también contribuyó en la parte defensiva, poniéndose el overol; cualidades que destacaron en la prensa de Alemania luego del compromiso en el Mercedes-Benz Arena.

Y es que en uno de los apartados de un importante diario en la ciudad de Múnich se leyó que "la nueva estrella" del Bayern Múnich "despejó cualquier duda" luego del título, quedándose impresionados por la anotación del oriundo de Barrancas y la cual fue de cabeza; "evidenciando una habilidad relativamente desconocida hasta entonces".

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich, celebra su gol en la Supercopa de Alemania AFP

"El FC Bayern Múnich se alzó con la Supercopa Franz Beckenbauer con una actuación exitosa ante el VfB Stuttgart . Tras el gol de Harry Kane, en el minuto 18, el nuevo fichaje Luis Díaz selló la victoria con un gol que puso el 2-0 en el marcador final (2-1). Tras un delicado centro de Serge Gnabry , el colombiano anotó en el minuto 77, mostrando una habilidad relativamente desconocida hasta entonces", precisaron en el tabloide 'Merkur.de'.

Pero ahí no pararon los elogios hacia el número '14' del elenco 'bávaro', ya que Díaz Marulanda habría sido fichado para dar poderío en las bandas al club entrenado por Vincent Kompany; sin embargo, demostró que también puede aportar en el juego aéreo; vía por donde llegó su anotación. Versatilidad, que de paso, puede callar a algunos de sus críticos cuando se anunció su traspaso al cuadro muniqués.

"Con esto (gol de cabeza), el colombiano castigó a algunos de sus críticos, incluso antes de que comenzara la temporada. Entre ellos, el exjugador del Bayern Múnich y actual comentarista televisivo, Didi Hamann, quien había dicho: "¿Traer a un jugador de 28 años por esa cantidad de dinero y luego pagarle incluso más de lo que ganaba en Inglaterra? El Liverpool se ríe ", terminaron por indicar en el medio anteriormente citado.

Lo cierto es que 'Lucho' ya levantó su primer título con Bayern Múnich, el club más laureado de Alemania y de los más respetados en el 'viejo continente', pero con la mente puesta en lograr más éxitos.



¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich con Luis Díaz?

El calendario precisa que se viene una nueva temporada en la Bundesliga y el rival a enfrentar en la primera jornada es el Leipzig, este viernes 22 de agosto. La pelota rodará en el Allianz Arena a la 1:30 de la tarde, en horario de Colombia.