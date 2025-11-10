Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Real Madrid vs. París FC, EN VIVO; hora y dónde ver en TV a Linda Caicedo por Champions League

Real Madrid vs. París FC, EN VIVO; hora y dónde ver en TV a Linda Caicedo por Champions League

El conjunto 'merengue' buscará su tercera victoria consecutiva en la Champions League, una nueva oportunidad para que Linda Caicedo, quien atraviesa un gran momento con el equipo español, siga brillando.

Por: EFE
Actualizado: 10 de nov, 2025
Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid, en un partido de la Champions League femenina
