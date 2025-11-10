Real Madrid vs. París FC, EN VIVO; hora y dónde ver en TV a Linda Caicedo por Champions League

El Real Madrid de Linda Caicedo recibirá este martes al París FC con el claro objetivo de sumar su tercera victoria consecutiva en esta nueva versión de la Liga de Campeones femenina para asentarse aún más en el grupo de privilegio que hasta el momento cuenta con otros cuatro equipos con pleno de triunfos.

El equipo de Pau Quesada comenzó su andadura con una notable goleada sobre el Roma (6-2) en Valdebebas y un triunfo de auténtico peso a domicilio ante el PSG (1-2), a los que intentará dar continuidad ante el otro conjunto de la capital francesa, el París FC.

Hora y dónde ver EN VIVO, Real Madrid vs. Paris FC

Linda Caicedo, delantera colombiana, celebra un gol con el Real Madrid femenino, por La Liga Getty Images

Publicidad

Este miércoles 12 de noviembre, el Real Madrid recibirá al Paris FC por la tercera jornada de la Champions League femenina. El encuentro se disputará en el estadio Alfredo Di Stéfano, con inicio a las 3:00 p. m. (hora colombiana), y podrá verse a través de 'ESPN' y 'Disney+'.

El Real Madrid tratará de paso de quitarse la espina de los enfrentamientos ante este equipo en la edición del torneo continental 2023-24, ya que perdió en casa por 0-1 y en el feudo francés por 2-1, lo que abocó al cuadro que dirigía Alberto Toril al último puesto del grupo D y a la consiguiente eliminación.

Publicidad

En la actual campaña el equipo francés que entrena Sandrine Soubeyrand se encuentra en la decimotercera plaza provisional, es decir, en la zona del k.o., tras haber cedido un empate a dos ante el OH Leuven en casa y ser goleado por el campeón inglés, el Chelsea (4-0).

En la Liga francesa es tercero tras los todopoderosos Lyon y PSG, con un balance de dos derrotas y cinco victorias, la última el viernes en el campo del Lens (1-2) con remontada incluida en la segunda mitad gracias a los tantos de Lorena Azzaro y la polaca Klaudia Jedlinska.

Este triunfo y la necesidad de despegar le pueden hacer más peligroso en el Alfredo di Stéfano para un Real Madrid que encara el encuentro en plena racha de triunfos en la Liga F, con cinco consecutivos -siete incluido el torneo europeo-, los tres últimos sin encajar y con Misa Rodríguez bajo los palos y ya la jugadora del club con más partidos tras superar a Olga Carmona.

Pau Quesada aprovechó el encuentro ante el Alhama ElPozo, al que goleó por 5-0, para hacer numerosas rotaciones. Fue un choque en el que la joven Iris Ashley compartió titularidad con la joya de la cantera, Pau Comendador, la neerlandesa Lotte Keukelaar se estrenó en el capítulo anotador y la colombiana Linda Caicedo puso el colofón con un gol maradoniano que ha dado la vuelta al mundo. Lo peor fueron los problemas físicos de la mediocampista francesa Sandie Toletti, que se tuvo que retirar justo antes del cuarto de hora.

Publicidad

La gestión del tiempo se antoja imprescindible, más teniendo en cuenta lo que le viene por delante al cuadro de Pau Quesada. El sábado visitará al Barcelona, líder indiscutible de la Liga F, y el próximo miércoles hará lo propio ante el Arsenal, vigente campeón continental ante el que cayó la pasada campaña en los cuartos y luego se impuso al cuadro azulgrana en la final de Lisboa.

- Alineaciones probables:

Publicidad

Real Madrid: Misa Rodríguez, Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Yasmin, Angeldahl, Dabritz, Weir, Feller, Alba Redondo y Linda Caicedo.

París FC: Chavas, Hocine, Greboval, Davis, Bogaert, Le Moguedec, Corboz, Picard, Jedlinska, Mateo y Azzaro