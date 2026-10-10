Luis Díaz marcó de ‘taco’, pero por segunda vez le anularon el gol, en Ausgburgo 2-2 Bayern Múnich

Luis Díaz se reportó con dos golazos este sábado en el partido del Bayern Múnich contra Augsburgo, pero aunque suena irreal, ninguno de los dos se los valieron, por fuera de juego de sus compañeros en cada una de las jugadas.

El primero fue un tanto de chalaca espectacular, y el segundo uno de taco, pero al guajiro no lo dejaron celebrar tranquilo en ninguno de los dos, a pesar de sus buenas definiciones, fieles a su estilo, con calidad.

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Bayern Múnich, además, no logró ganar frente al Ausgburgo, y sumó su segundo empate en la actual temporada de la Bundesliga, que lo tienen por detrás del Borussia Dortmund.

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Acá el gol de taco de Luis Díaz anulado en Ausgburgo vs Bayern Múnich: