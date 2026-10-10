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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz marcó de ‘taco’, pero por segunda vez le anularon el gol, en Ausgburgo 2-2 Bayern Múnich

Luis Díaz marcó de ‘taco’, pero por segunda vez le anularon el gol, en Ausgburgo 2-2 Bayern Múnich

El colombiano Luis Díaz no contó con suerte este sábado, a pesar de dos definiciones espectaculares que terminaron en gol, y todo por fuera de juego de sus compañeros, en las jugadas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz con Bayern Múnich
AFP

Luis Díaz se reportó con dos golazos este sábado en el partido del Bayern Múnich contra Augsburgo, pero aunque suena irreal, ninguno de los dos se los valieron, por fuera de juego de sus compañeros en cada una de las jugadas.

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El primero fue un tanto de chalaca espectacular, y el segundo uno de taco, pero al guajiro no lo dejaron celebrar tranquilo en ninguno de los dos, a pesar de sus buenas definiciones, fieles a su estilo, con calidad.

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Bayern Múnich, además, no logró ganar frente al Ausgburgo, y sumó su segundo empate en la actual temporada de la Bundesliga, que lo tienen por detrás del Borussia Dortmund.

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Acá el gol de taco de Luis Díaz anulado en Ausgburgo vs Bayern Múnich:

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