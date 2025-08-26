Luis Díaz no suelta la titular del Bayern Múnich ni en Copa; hubo ‘sentencia’: “Rotación, no”

Luis Díaz llegó al Bayern Múnich de Alemania como toda una estrella y desde el principio ha sido tratado de esa manera si se tiene en cuenta que se le quiere sacar rédito a la alta inversión que hubo por él.

Bajo esa luz, el guajiro fue tenido en cuenta en todos los partidos de preparación. Figuró en la Supercopa de Alemania contra el Stuttgart marcando el gol del título. Y tuvo estreno brillante en la Bundesliga anotando en el 6-0 sobre el Leipzig.

Y aunque su nivel es óptimo, quedaba la duda sobre si también iba a ser alineado el miércoles 27 de agosto en duelo de la primera ronda de la Copa de Alemania contra el Wehen Wiesbaden, equipo de tercera división.

Las inquietudes pasaban por saber si el entrenador del conjunto muniqués, el belga Vincent Kompany, acudiría a jugadores emergentes para esta contienda y así oxigenar a su formación principal.

Sin embargo, el estratega fue claro al respecto un día antes del enfrentamiento, cuando fue consultado sobre el tema en rueda de prensa oficial, en la que señaló que no dejará nada al azar debido a que el Bayern no levanta este trofeo desde 2020 y a que el pasado, por subestimar rivales, ha sido eliminado por elencos de categorías inferiores.



Luis Díaz, titular con Bayern Múnich para Copa de Alemania

El timonel afirmó que no quiere dar ventajas en ningún frente: "La motivación debe estar siempre presente, incluso contra equipos de categorías inferiores; es la única manera de no cometer errores".

Y agregó que su idea como adiestrador es sincronizar a sus estrellas y que por eso quiere darles este rodaje: “Veremos si podemos jugar 3 partidos en una semana".

En ese sentido, confirmó que repetirá el onceno que goleó al Leipzig, en el que estuvo Luis Díaz: "Estarán todos los que estuvieron la última vez. No me gusta la palabra rotación".

Por último, añadió que espera alto nivel de sus dirigidos: "El equipo titular tendrá la oportunidad de ganar. Todos los jugadores son piezas importantes y seremos competitivos. Queremos que todos se mantengan en forma; no podemos permitirnos ninguna locura”.

Por ello, se espera que el Bayern forme así: Jomas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Michael Olise, Serje Gnabry y Luis Díaz; y Harry Kane.

Kompany sobre el plantel: 🗣️



"Hemos empezado muy bien, ya veremos si podemos jugar tres partidos en una semana. […] Están disponibles todos los que estuvieron en el último partido". 💬 pic.twitter.com/3HiENeVshF — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 26, 2025