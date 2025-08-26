Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz no suelta la titular del Bayern Múnich ni en Copa; hubo ‘sentencia’: “Rotación, no”

Luis Díaz no suelta la titular del Bayern Múnich ni en Copa; hubo ‘sentencia’: “Rotación, no”

El delantero colombiano no ha tenido respiro desde que llegó al elenco bávaro, que trata de aprovecharlo al máximo luego de pagar 75 millones de euros por él.