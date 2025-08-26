Wehen Wiesbaden vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa de Alemania

Luego de debutar en la Bundesliga por todo lo alto, tras vencer al Leipzig 6-0 con triplete de Harry Kane, doblete de Michael Olise y gol de Luis Díaz, el Bayern Múnich comenzará su andar por la copa de Alemania. El extremo colombiano encarará su tercer partido oficial con su equipo, luego de ser figura en los dos anteriores. Sin embargo, no se sabe con certeza si será titular dado el rival al que se van a enfrentar.

El 'gigante de Baviera' afronta este inicio de temporada con un gran nivel que lo hace ser considerado como uno de los equipos a vencer en Europa, después del fichaje de 'Lucho' proveniente del Liverpool. Además, el conjunto de Vincent Kompany ya celebró su primer título de la temporada tras ganar la Supercopa de Alemania, y dio un recital en el inicio de la liga, tras imponerse 6-1 a una de las mejores escuadras del país.

Wehen Wiesbaden vs Bayern Múnich @svww_official y AFP

Este miércoles 27 de agosto, el equipo 'bávaro' se medirá frente al Wehen Wiesbaden, que juega en la tercera división del futbol 'teutón'. Para el encuentro el principal favorito es la escuadra campeona de la Bundesliga, aunque no puede confiarse, ya que las últimas dos temporadas ha quedado eliminado en rondas tempranas de la competencia. En la temporda 24/25 el conjunto dirigido por Vincent Kompany cayó en octavos de final frente al Bayer Leverkusen por 1-0.



Wehen Wiesbaden vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de DFB Pokal

El partido entre Wehen Wiesbaden y Bayern Múnich iniciará a la 1:45 p.m. (hora de Colombia) en el estadio BRITA-Arena, y contará con transmisión a través de la plataforma Disney + Premium. Además, podrán seguir todas las incidencias del juego por medio del portal de Gol Caracol: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol, en donde encontrarán el minuto a minuto, los goles y las polémicas del encuentro.



¿Cómo llega el Wehen Wiesbaden?

El Wehen Wiesbaden actualmente hace parte de la tercera división alemana, en la que se ubica en la sexta posición con cuatro unidades, jugadas tres fechas del torneo, luego de ganar un partido, perder otro y empatar uno más. Su último partido fue en condición de local y terminó derrotado frente a Rot-Weiss Essen por un marcador de 3-4.



Declaraciones de Vincent Kompany en la previa al juego

Sobre su equipo: "Hemos empezado muy bien, pero veremos si podemos jugar tres partidos en una semana. Todos los que estuvieron la última vez están aquí."

Sobre el Wehen Wiesbaden: "Lo que hacen muy bien son los contraataques. Lo hacen a un nivel muy alto, con uno o dos toques. Tienen jugadores que tienen buen sentido del espacio. Por eso son peligrosos".

Sobre las ganas de conseguir la copa de Alemania: "¡Es enorme, sin duda! Lo sentí también la temporada pasada. La afición está entusiasmada. No es un partido cualquiera. El hambre es aún mayor; el tiempo transcurrido desde el último título se ha alargado aún más."