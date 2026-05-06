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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Una jugada que salvó a Jhon Arias en Palmeiras vs. Sporting Cristal; así lo calificaron

Una jugada que salvó a Jhon Arias en Palmeiras vs. Sporting Cristal; así lo calificaron

Palmeiras venció 2-0 a Sporting Cristal en la Copa Libertadores y el colombiano Jhon Arias se reportó con una asistencia que generó eco en la prensa brasileña.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de may, 2026
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Jhon Arias marcó en empate de Palmeiras contra Cerro Porteño en la Copa Libertadores.
Jhon Arias marcó en empate de Palmeiras contra Cerro Porteño en la Copa Libertadores.
Foto: X de @Palmeiras

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