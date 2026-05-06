Una jugada que salvó a Jhon Arias en Palmeiras vs. Sporting Cristal; así lo calificaron

El poderoso Palmeiras de Brasil retomó el liderato del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 al vencer 2-0 este martes en Lima al peruano Sporting Cristal, en un intenso partido de la cuarta fecha que lo deja bien encaminado hacia los octavos de final.

El tricampeón del torneo ofreció un fútbol completamente superior al del cervecero, lo que le permitió mantenerse invicto y alcanzar los 8 puntos para liderar la serie.

Cristal se ubica en el segundo lugar con 6, seguido por Cerro Porteño con 4, mientras que Junior de Barranquilla cierra con una unidad. Ambos se enfrentarán el jueves en el cierre de la fecha.

El argentino José Manuel "Flaco" López abrió el marcador a los 31 minutos tras un centro preciso de Jhon Arias, mientras que el paraguayo Ramón Sosa amplió la ventaja a los 50, del encuentro jugado en el Estadio Alejandro Villanueva del distrito limeño de la Victoria.

En la ida, en un partido exigente en Sao Paulo, los celestes cayeron 2-1. En la quinta fecha de la Libertadores, Palmeiras podría cerrar su clasificación a los octavos cuando reciba al Ciclón guaraní en el Allianz Parque de Sao Paulo el miércoles 20 de este mes. Cristal, aún con posibilidades de clasificar, visitará a Junior ese mismo día.



Jhon Arias festejando triunfo con Palmeiras, en Copa Libertadores. Foto: Getty Images.

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Jhon Arias pasó el examen

El volante colombiano estuvo 73 minutos en cancha, tiempo en el que fue protagonista, sobre todo en el primer tanto del 'verdao'. La prensa brasileña le dio una calificación de 7 puntos, casi la misma media de sus compañeros. "Aún cometió algunos errores en ataque y fue egoísta en una jugada que pudo haber asegurado la victoria en el primer tiempo, pero demostró toda su calidad individual en la jugada que derivó en el gol de Flaco López. Control perfecto y un centro preciso", fue la reseña de 'Globo Esporte' sobre el exWolverhampton.

De esta manera, Arias ya completó 19 partidos en todas las competencias con Palmeiras, registrando cuatro goles y dos asistencias. El próximo reto del 'cafetero' con el club brasileño será el domingo 10 de mayo contra el Remo por el Brasileirao.