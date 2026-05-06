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Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal y su objetivo en el Giro de Italia; "los primeros puestos de la clasificación general"

Egan Bernal y su objetivo en el Giro de Italia; "los primeros puestos de la clasificación general"

El colombiano Egan Bernal será uno de los líderes del Netcompany Ineos para la edición 10° del Giro de Italia y por eso dejó en claro cuáles son sus metas.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 6 de may, 2026
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Egan Bernal, corredor colombiano del INEOS Grenadiers, en el Tour de los Alpes 2026
Egan Bernal, corredor colombiano del INEOS Grenadiers, en el Tour de los Alpes 2026
Getty Images

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