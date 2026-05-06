Egan Bernal y su equipo hicieron un importante anuncio para el Giro de Italia 2026; "una nueva era"

El campeón de 2021, Egan Bernal, y Thymen Arensman liderarán al Netcompany INEOS en el Giro de Italia de este año, lo que supone la primera Gran Vuelta del equipo bajo su nueva identidad.

El Giro marca el debut en competición de Netcompany INEOS tras la llegada de la ambiciosa empresa tecnológica danesa como copatrocinador principal a finales de abril. El equipo participará en la Grande Partenza con un uniforme renovado, lo que supone la entrada de Netcompany en el pelotón profesional y el inicio de una nueva etapa para el equipo.

Arensman y Bernal liderarán conjuntamente las aspiraciones del equipo en la clasificación general, respaldados por una plantilla versátil y con gran experiencia. El neerlandés llega en excelente forma tras haber subido al podio en el Tour de los Alpes, mientras que el campeón nacional colombiano Bernal consiguió recientemente un meritorio quinto puesto en la Lieja-Bastoña-Lieja.

Geraint Thomas, director de competición, declaró: "Es un nuevo capítulo para nosotros como Netcompany INEOS, y el Giro nos parece el lugar idóneo para empezar. Contamos con dos buenos líderes de la clasificación general, Thymen y Egan, que ya han tenido un buen desempeño en el Giro en ediciones anteriores"



“Están rindiendo bien y muy motivados para ir allí, competir al máximo y sacar el mayor provecho posible. Contamos con un equipo sólido a su alrededor que puede ser competitivo en todo tipo de terreno. Buscaremos competir con agresividad y obtener el mejor resultado posible. Hay una contrarreloj individual larga que es un punto clave para nosotros y que también será importante para la clasificación general. El equipo ha empezado muy bien, así que esperamos mantener ese impulso.”

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En el Giro pueden pasar muchas cosas: el clima suele ser un factor determinante y el terreno también lo complica, sobre todo en una última semana que siempre es muy difícil. Las cosas pueden ir bien o mal muy rápido, así que se trata de ser adaptable y estar preparado para esos momentos.

Thymen Arensman: “Llego al Giro en un buen momento y muy motivado para esta carrera. Compartir el liderazgo con Egan nos da fuerza, y tenemos un equipo que nos puede apoyar en todo momento. Para mí, se trata de ser constante, mantenerme concentrado cada día y aprovechar las oportunidades cuando se presenten.”

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Egan Bernal: “El Giro siempre es una carrera especial para mí y estoy emocionado de volver a competir, y con este grupo de corredores. Me siento tranquilo, bien preparado y motivado para volver a ser competitivo. Tenemos un grupo fuerte y eso nos da confianza, así que correremos juntos y aspiraremos a estar en los primeros puestos de la clasificación general.”

Egan Bernal, ciclista colombiano. Getty Images.

El italiano Filippo Ganna, una potencia en el ciclismo y siete veces ganador de etapa en el Giro, se centrará en la contrarreloj individual de la décima etapa, al tiempo que desempeñará un papel clave de apoyo y conservará la libertad de elegir sus objetivos para las etapas finales.

“El Giro siempre es increíblemente especial para mí, y un gran orgullo para todos los italianos. Estoy muy contento con la oportunidad que me brinda la contrarreloj individual en la Toscana para luchar por la victoria, y además la llegada de la etapa está cerca de la casa de mis padres, lo cual será muy especial. Tenemos claras ambiciones para la clasificación general y lo daré todo para apoyarlas, aprovechando también mis oportunidades cuando se presenten”, dijo Ganna.

La alineación se completa con Jack Haig, Magnus Sheffield, Embret Svestad-Bårdseng, Connor Swift y Ben Turner: ciclistas que combinan una probada trayectoria en Grandes Vueltas con talento emergente y la versatilidad necesaria para marcar el rumbo de la carrera en momentos clave.

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Haig aporta liderazgo y profundidad en la escalada, con la capacidad de brindar apoyo en etapas decisivas, mientras que Sheffield añade potencia y ambición en general. Svestad-Bårdseng continúa su progresión como un ciclista muy prometedor, con Swift desempeñando el rol de capitán de ruta. Turner, quien logró su primera victoria de etapa en una Gran Vuelta en La Vuelta el año pasado, completa el grupo y es capaz de rendir en múltiples roles, además de buscar sus propias oportunidades en los finales llanos.