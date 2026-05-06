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Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal y su equipo hicieron un importante anuncio para el Giro de Italia 2026; "una nueva era"

Egan Bernal y su equipo hicieron un importante anuncio para el Giro de Italia 2026; "una nueva era"

Este viernes 8 de mayo comienza el Giro de Italia 2026 y el equipo del colombiano Egan Bernal sorprendió con novedades determinantes. Acá todos los detalles.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 6 de may, 2026
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Egan Bernal y sus compañeros en el Netcompany INEOS.
Egan Bernal y sus compañeros en el Netcompany INEOS.
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