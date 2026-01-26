Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz sonríe; principal figura del Bayern Múnich tomó decisión radical para su futuro

Luis Díaz sonríe; principal figura del Bayern Múnich tomó decisión radical para su futuro

Una voz oficial del Bayern Múnich le confirmó a la prensa alemana que una de sus estrellas tiene serias intenciones de extender su vínculo.

Por: AFP
Actualizado: 26 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, celebrando un gol con sus compañeros del Bayern Múnich
Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, celebrando un gol con sus compañeros del Bayern Múnich
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad