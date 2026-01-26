Luis Díaz sonríe; principal figura del Bayern Múnich tomó decisión radical para su futuro

El director deportivo del Bayern Munich, Max Eberl, confirmó el lunes que el club bávaro entabló conversaciones para extender el contrato del atacante inglés Harry Kane.

El delantero de 32 años, que se unió al Bayern en 2023, tiene un acuerdo vigente hasta 2027.

"Estamos hablando con Harry, estamos en conversaciones", dijo Eberl en un evento de la Bundesliga en Fráncfort, y añadió: "Todos sabemos que en algún momento habrá que tomar una decisión".

Luis Díaz y Harry Kane, compañeros en Bayern Múnich, celebran un gol en la Bundesliga Getty Images

El CEO del gigante alemán, Jan-Christian Dreesen, declaró este lunes: "Harry tiene mucha confianza en nosotros y se siente a gusto en Múnich. Él y su familia están bien adaptados. Por lo tanto, no tenemos ninguna razón para apresurarnos".



Tras una larga sequía de títulos, Kane rompió su racha en 2025 cuando el Bayern Munich ganó la Bundesliga.

Esta temporada, el Bayern aventaja en ocho puntos al segundo clasificado en la liga y ocupa el segundo puesto en la Liga de Campeones de Europa, en la que ya está clasificado para octavos de final.

En octubre, Kane declaró que "sin duda se imaginaba" prolongando su estancia en Alemania.

El internacional inglés ha marcado 119 goles en 126 partidos con el Bayern, además de dar 30 asistencias.

Esta temporada Kane lleva 34 goles en 30 partidos.

Con 21 goles en 19 partidos de la Bundesliga, Kane está en camino de batir el récord de goles en una sola temporada en ese torneo, que ostenta Robert Lewandowski con 41 goles en la de 2020-2021.