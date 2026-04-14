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Gol Caracol  / Real Madrid reveló su "antídoto" para frenar a figura del Bayern Múnich; "está listo"

Real Madrid reveló su "antídoto" para frenar a figura del Bayern Múnich; "está listo"

Pensando en la remontada, por los cuartos de final de la Champions League, en el Allianz Arena, Real Madrid eligió a un jugador para detener a importante rival.

Por: EFE
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Real Madrid sueña con la remontada contra Bayern Múnich, en cuartos de final de la Champions League
Real Madrid sueña con la remontada contra Bayern Múnich, en cuartos de final de la Champions League
AFP

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