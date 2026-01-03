Al ritmo de 'La Promesa', de Luis Díaz, el Bayern Múnich volvió a los entrenamientos

Se acabó el descanso para Luis Díaz y compañía en el Bayern Múnich. El plantel ‘bávaro’ retomó a los entrenamientos, este sábado 3 de enero, tras la pausa por Navidad y fin de año. El inicio de la práctica en la Säbener Straße estuvo marcado por un cielo radiante y despejado, pero a su vez amenizada por la canción ‘La Promesa’.

Recordemos que el pasado 31 de diciembre, Díaz Marulanda lanzó este sencillo musical que habla de su infancia en Barrancas, del esfuerzo que realizó desde temprana edad para llegar al profesionalismo y del apoyo y agradecimiento hacia su familia, que ha estado a su lado en todo momento. También en la letra de la canción destaca la fe y la perseverancia para lograr su éxito.

Luis Díaz en una de las prácticas del Bayern Múnich. X de @FCBayernES

Contado lo anterior, en la previa del entreno del elenco de Múnich, Alphonso Davies sorprendió a todos con un altavoz portátil con los colores del club y por el mismo se escuchaba con claridad el ‘single’ de ‘Lucho’ Díaz: 'La Promesa'. El jugador canadiense se movió al ritmo de la champeta que el guajiro produjo en colaboración con Juanda Iriarte y Nelsen, dos artistas reconocidos del género y muy cercanos a la figura de la Selección Colombia. ¡Todos en el plantel estuvieron muy animados, de buen humor!



"Con todo el estilo, entrando con la nueva canción de Luis Díaz: 'La promesa'", se leyó en la cuenta oficial en 'X' del Bayern Múnich.

Con todo el estilo, entrando con la nueva canción de @LuisFDiaz19: "La promesa" 🎵 pic.twitter.com/SI0CbB0E7h — FC Bayern München Español (@FCBayernES) January 3, 2026

Así se desarrolló la vuelta a las prácticas de los 'bávaros'

Precisó el Bayern Múnich en su página web oficial que, "tras el calentamiento en el centro de entrenamiento, el programa incluyó ejercicios de coordinación, carreras y pases, así como intensos trabajos tácticos. También participó con el grupo Jamal Musiala, que ya se ejercitó de manera individual el viernes y sigue trabajando en su regreso".

Sin embargo, Manuel Neuer, "quien sufrió una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo derecho en diciembre, completó una sesión individual, y Joshua Kimmich, que se perdió el último partido del año contra Heidenheim por problemas en el tobillo, siguió al margen y completó un programa de recuperación individual".



¿Cuándo volverá a jugar el Bayern Múnich con Luis Díaz?

Será el domingo 11 de enero cuando los dirigidos por Vincent Kompany vuelvan al 'ruedo' en la Bundesliga enfrentando al VfL Wolfsburgo en el Allianz Arena, a partir de las 11:30 de la mañana en horario de Colombia. Los 'bávaros' suman 41 puntos tras 15 jornadas.