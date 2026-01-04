¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?; prográmese desde ya

Pese a que algunas ligas en Europa volvieron a la normalidad tras la pausa por la Navidad y festividades de fin de año, de esas pocas competencias en el ‘viejo continente’ que no han retomado labores es la Bundesliga. En dicho certamen juega el Bayern Múnich que tiene en sus filas a Luis Díaz.

Los dirigidos por Vincent Kompany regresaron a los entrenamientos el sábado en su sede para empezar a preparar lo que será la parte final y decisiva de la temporada 2025/2026. Los ‘bávaros’ están muy bien encaminados en los torneos que participan y esperan cerrar la campaña con un trofeo más.

Luis Díaz en la vuelta a los entrenamientos con Bayern Múnich. X de @FCBayernES

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

El extremo guajiro y sus compañeros del rojo de Múnich volverán a la acción en la máxima división ‘teutona’ hasta el domingo 11 de enero, fecha en la que recibirán en el Allianz Arena al siempre combativo VfL Wolfsburgo.

Este partido tiene como horario para Colombia a las 11:30 de la mañana y es válido por la jornada 16.



Recordemos que Bayern Múnich marcha invicto y como líder en la Bundesliga con 41 puntos, con ligera ventaja sobre su perseguidor el Borussia Dortmund que tiene 32 unidades.



Antes un duelo preparatorio

En la previa de su retorno en la Bundesliga, el Bayern tendrá un partido de fogueo frente al club austríaco, Red Bull Salzburg. El mismo está definido para el martes 6 de enero, a las 9:00 a.m. (hora de Colombia) y se puede ver EN VIVO por en FC Bayern TV Plus.



Los partidos de Luis Díaz en enero con Bayern Múnich

Martes 6 de enero



Salzburgo vs. Bayern Múnich (amistoso)

Domingo 11 de enero



Bayern Múnich vs. Wolfsburgo (Bundesliga)

Miércoles 14 de enero



Colonia vs. Bayern (Bundesliga)

Sábado 17 de enero



Leipzig vs. Bayern Múnich (Bundesliga)

Miércoles 21 de enero



Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise (Champions League)

Sábado 24 de enero



Bayern Múnich vs. Augsburgo (Bundesliga)

Miércoles 28 de enero



PSV vs. Bayern Múnich (Champions League)

Sábado 31 de enero

