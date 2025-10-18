Luis Díaz tiene sorprendido a leyenda del Bayern Múnich: "Se ha adaptado muy rápido"

Luis Díaz es uno de los jugadores sensación en este comienzo de temporada y todo por sus grandes presentaciones con el Bayern Múnich de Alemania. En pocos partidos ha convencido a aficionados y a la prensa sobre su contratación. Ahora en medio del clásico contra el Borussia Dortmund, una leyenda del conjunto bávaro, no oculto su sorpresa por lo que ha mostrado el nacido en Barracas.

Se trata de Philipp Lahm, ex lateral derecho que jugó en el Bayern Múnich entre el 2005 y 2017, logrando la histórica cifra de 516, partidos, 16 goles, 74 asistencias y un palmarés de 21 títulos. Además, con la Selección de Alemania, fue campeón del mundo en Brasil 2014, registrando cinco tantos y 18 pases de gol en 113 encuentros.

En el entretiempo, Lahm habló con la cadena 'ESPN' y el extremo 'cafetero' fue el tema de conversación. “Es un grandísimo jugador. Ya lo demostró en el Liverpool y lo que me gusta sobre todo es su mentalidad. También me gusta su tarea defensiva; defiende bastante bien, y lo que me sorprendió positivamente fue su rápida adaptación a Alemania. Lo está haciendo muy bien en el Bayern Múnich".

Sin embargo, el eterno capitán del Bayern y Alemania ya se había referido sobre 'Lucho' minutos antes de que rodara la pelota en el Allianz Arena. Esta vez su intervención fue con 'Claro Sports'. Lahm le dio consejos a los defensas para frenar a un jugador con las cualidades del colombiano. "El gran reto de la defensa es la distancia. No hay que darle poca distancia, pero tampoco demasiada, sobre todo cuando es uno contra uno. Pero yo tuve la suerte de jugar en un equipo donde tenía grandes defensas”, sentenció.



Cabe recordar, que, Díaz Marulanda lleva cuatro asistencias y cinco goles en siete partidos de la Liga de Alemania.