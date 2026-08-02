Al 'Dibu' Martínez le volvieron a cerrar la puerta; histórico italiano se bajó del negocio

Después de la Copa del Mundo, mucho se especulaba en territorio inglés respecto a lo que sería el futuro de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, teniendo en cuenta los varios pretendientes que podrían aparecer de manera formar para hacerse con los derechos del golero argentino.

No obstante, pese a los importantes acercamientos que hicieron desde Italia; un grande del ‘viejo continente’ acaba de darle ‘portazo’ al golero de Aston Villa, cuadro al que ya le informaron cese de conversaciones, tras cortar todo tipo de negociaciones.

“Aston Villa ha sido informado por Juventus sobre planes de no seguir adelante con el traspaso del ‘Dibu’ Martínez. La decisión se tomó internamente hace días y ahora se ha confirmado al cuadro inglés, ya que Juve considera que los costos del traspaso son demasiado altos”, dijo hace un par de horas Fabrizio Romano, a través de su cuenta oficial de X.

🚨🇦🇷 Aston Villa have been informed by Juventus about plans not to proceed with Dibu Martínez deal anymore.



The decision was made internally days ago and now confirmed to #AVFC as Juve believe costs of the deal are too high. pic.twitter.com/s9FN88tZSd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026

Y es que, así como lo informó el reconocido y experto periodista en temas de transferencias del fútbol internacional; ahora los ‘bianconeros’ cambian su planes de contratación, quedando el argentino a la deriva y a la espera de que otro equipo se anime y empiece a negociar por sus derechos, antes de que termine la ventana de transferencias.



Cabe destacar que algo similar ya le había pasado a Emiliano Martínez en el pasado, cuando, finalizando la temporada 2024/25, fue el mismo argentino quien se había despedido de Aston Villa en su último partido de la campaña.

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No obstante, aunque se hablaba de una salida inminente; al final el ‘Dibu’ no encontró quién negociara su pase y pusiera el dinero en la mesa del cuadro inglés, que lo retuvo una temporada más, pues, con contrato vigente y sin equipos para negociar, su futuro se quedó en Birmingham.

Ahora, tras varios días de constantes negociaciones; la Juventus desiste de ir por el golero argentino, que deberá presentarse a la pretemporada ‘villana’, al mando de Unai Emery, para preparar lo que será la nueva temporada.