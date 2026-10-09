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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y Bayern Múnich, a hacer la tarea; de celebración, tras inesperada noticia

Luis Díaz y Bayern Múnich, a hacer la tarea; de celebración, tras inesperada noticia

Después de la fecha FIFA, regresó la acción en las diferentes ligas de Europa y, antes de que Bayern Múnich juegue su partido, fue notificado de un sorpresivo suceso.

Por: EFE
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
AFP

Un gol en el tiempo añadido de Niklas Fullkrug premió la ambición del Werder Bremen, que perdía por 2-0 en el minuto 88, y castigó al Borussia Dortmund, dominador absoluto durante gran parte del duelo y que no fue capaz de defender su ventaja y se quedó sin pleno de triunfos, y en manos del Bayern Múnich para mantener el liderato de la Bundesliga.

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El conjunto de Niko Kovac, que llegó a disponer de un 80 por ciento de posesión hasta que tomó ventaja en el marcador, había ganado los cuatro partidos anteriores y tuvo el quinto triunfo en la mano, en su campo, el Signal Iduna Park, pero se le escapó. El Bayern Múnich, a tres puntos, le arrebatará el primer lugar si el sábado gana en el campo del Augsburgo.

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Los minutos finales fueron una locura, el partido fue de un lado a otro. A ambos equipos les costó romper la portería rival porque el estonio Karl Hein, sobre todo, y también Gregor Kobel, realizaron paradas decisivas, determinantes.

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El portero del Borussia, Kobel, mantuvo a su equipo ante el buen arranque visitante y frustró los intensos de Fullkrug y de Ludovit Reis en la primera media hora.

Pero después el panorama cambió de manera radical y el conjunto de Kovac arrinconó a su rival. Le sometió. Se agigantó Hein, que jugó en el Arsenal, al que llegó desde Estonia, y también en el Valladolid, cedido hace dos años, antes de ser fichado por el Werder Bremen. Cumple su segundo curso en este club y fue su sostén, determinante para el punto logrado.

Luis Díaz, extremo y figura del Bayern Múnich.
Luis Díaz, extremo y figura del Bayern Múnich.
Foto: AFP

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Se interpuso en las ocasiones de Marcel Sabitzer, de Maximilian Beier y, sobre todo, de Etahn Nwaneri. Muy claras. Como otra que sacó con un pie a un disparo de Ethan Nwaneri.

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El equilibrio acabó en el minuto 80 cuando un tiro en semifallo de Fabio Silva se convirtió en una asistencia a Daniel Svensson que de primeras disparó dentro del área y por fin batió a Hein. Cinco después fue el capitán Nico Schotterbeck, en un córner ejecutado por Joey Veerman, quien, de cabeza, hizo el segundo.

El Borussia Dortmund dio el partido por cerrado y el triunfo asegurado. Pero reaccionó el Werder Bremen, que lleva una buena racha y acaricia la zona europea. En el minuto 88 acortó distancias por medio de Ludovit Reis, a pase de Oskar Wojcik, y en el añadido, en un balón parado ejecutado por Marco Grull, apareció Niklas Fullkrug, que, de cabeza, y ante la mala salida de Kobel, estableció la igualada que dejó al Dortmund sin pleno y con el liderato en el aire.

Luis Díaz, extremo y figura del Bayern Múnich.
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