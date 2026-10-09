Luis Díaz y Bayern Múnich, a hacer la tarea; de celebración, tras inesperada noticia

Un gol en el tiempo añadido de Niklas Fullkrug premió la ambición del Werder Bremen, que perdía por 2-0 en el minuto 88, y castigó al Borussia Dortmund, dominador absoluto durante gran parte del duelo y que no fue capaz de defender su ventaja y se quedó sin pleno de triunfos, y en manos del Bayern Múnich para mantener el liderato de la Bundesliga.

El conjunto de Niko Kovac, que llegó a disponer de un 80 por ciento de posesión hasta que tomó ventaja en el marcador, había ganado los cuatro partidos anteriores y tuvo el quinto triunfo en la mano, en su campo, el Signal Iduna Park, pero se le escapó. El Bayern Múnich, a tres puntos, le arrebatará el primer lugar si el sábado gana en el campo del Augsburgo.

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Los minutos finales fueron una locura, el partido fue de un lado a otro. A ambos equipos les costó romper la portería rival porque el estonio Karl Hein, sobre todo, y también Gregor Kobel, realizaron paradas decisivas, determinantes.

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El portero del Borussia, Kobel, mantuvo a su equipo ante el buen arranque visitante y frustró los intensos de Fullkrug y de Ludovit Reis en la primera media hora.



Pero después el panorama cambió de manera radical y el conjunto de Kovac arrinconó a su rival. Le sometió. Se agigantó Hein, que jugó en el Arsenal, al que llegó desde Estonia, y también en el Valladolid, cedido hace dos años, antes de ser fichado por el Werder Bremen. Cumple su segundo curso en este club y fue su sostén, determinante para el punto logrado.

Luis Díaz, extremo y figura del Bayern Múnich. Foto: AFP

Se interpuso en las ocasiones de Marcel Sabitzer, de Maximilian Beier y, sobre todo, de Etahn Nwaneri. Muy claras. Como otra que sacó con un pie a un disparo de Ethan Nwaneri.

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El equilibrio acabó en el minuto 80 cuando un tiro en semifallo de Fabio Silva se convirtió en una asistencia a Daniel Svensson que de primeras disparó dentro del área y por fin batió a Hein. Cinco después fue el capitán Nico Schotterbeck, en un córner ejecutado por Joey Veerman, quien, de cabeza, hizo el segundo.

El Borussia Dortmund dio el partido por cerrado y el triunfo asegurado. Pero reaccionó el Werder Bremen, que lleva una buena racha y acaricia la zona europea. En el minuto 88 acortó distancias por medio de Ludovit Reis, a pase de Oskar Wojcik, y en el añadido, en un balón parado ejecutado por Marco Grull, apareció Niklas Fullkrug, que, de cabeza, y ante la mala salida de Kobel, estableció la igualada que dejó al Dortmund sin pleno y con el liderato en el aire.