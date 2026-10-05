Motivo de celebración para Luis Díaz y Bayern Múnich; "ya trabajan en los últimos detalles"

Bayern Múnich recibió una noticia que puede tener un impacto enorme en su presente y futuro: Harry Kane está cada vez más cerca de renovar su contrato con el club bávaro. De acuerdo con información de 'Sky Alemania', ambas partes alcanzaron un principio de acuerdo y ya trabajan en los últimos detalles para extender el vínculo del delantero inglés hasta 2029.

Aunque todavía falta la firma definitiva y no existe una fecha establecida para el anuncio oficial, el panorama es más que positivo. Kane tiene contrato hasta 2027, pero su continuidad durante dos temporadas más sería una de las mejores noticias posibles para Vincent Kompany y para un equipo que aspira a volver a conquistar todos los grandes títulos.

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Y entre quienes pueden celebrar especialmente esta noticia está Luis Díaz.

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Kane, un socio de lujo para 'Lucho'

Desde su llegada a Múnich, el colombiano ha encontrado en Kane mucho más que al delantero encargado de finalizar las jugadas. El inglés es uno de los grandes referentes ofensivos del Bayern y una pieza fundamental para conectar el juego de los extremos con el área.



La sociedad entre ambos tiene todavía mucho margen para crecer. Díaz aporta velocidad, desborde y capacidad para atacar los espacios desde las bandas, mientras que Kane ofrece movilidad, definición y una extraordinaria capacidad para asociarse y generar juego.

De hecho, el propio colombiano ha dejado claro el enorme concepto que tiene de su compañero. En una entrevista concedida a 'Sky Sport', el guajiro aseguró que, en su opinión, Kane debería ganar el Balón de Oro y destacó que el delantero "es uno de los mejores futbolistas del mundo".

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Los números explican perfectamente por qué Bayern quiere asegurarlo: desde su llegada, procedente del Tottenham en 2023, Kane suma 152 goles y 34 asistencias en 154 partidos, además de haber sido máximo goleador de la Bundesliga en sus tres temporadas.

Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane con Bayern Múnich AFP

Una noticia que beneficia a todos

Para Bayern, significa conservar a su gran referente de área. Para Kane, continuar en un proyecto competitivo en el que se siente feliz. Y para Luis Díaz, mantener cerca a uno de sus mejores socios ofensivos.

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Con la temporada entrando en una etapa decisiva y un calendario cargado de Bundesliga, Champions League y Copa de Alemania, la continuidad de Kane puede ser una pieza clave para que Lucho y el Bayern sigan construyendo una sociedad capaz de darle muchas alegrías a Múnich.