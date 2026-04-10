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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / St. Pauli vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora, fecha y dónde ver por TV el partido con Luis Díaz

St. Pauli vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora, fecha y dónde ver por TV el partido con Luis Díaz

Luis Díaz y Bayern Múnich tienen una nueva prueba en la Bundesliga, antes de enfocarse en la vuelta de los cuartos de final de la Champions contra Real Madrid. ¡Prográmese!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Luis Díaz vive un gran presente en Bayern Múnich.
Luis Díaz vive un gran presente en Bayern Múnich.
AFP

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