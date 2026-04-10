St. Pauli vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora, fecha y dónde ver por TV el partido con Luis Díaz

Bayern Múnich, líder de la Bundesliga, visita este sábado el campo de juego del Millerntor-Stadion para enfrentar al St. Pauli, en cumplimiento de la jornada 29. Los 'bávaros' confían en sacar los tres puntos y mantener su renta de ventaja con respecto a Borussia Dortmund; Vincent Kompany avisó que podría hacer algunos cambios, pero se espera que Luis Díaz sume minutos.

¿Cómo llega el elenco 'bávaro' al partido de la Bundesliga?

Los rojos de Baviera llegan con el ánimo arriba tras haber superado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Los de Kompany se impusieron 1-2 con anotaciones de Luis Díaz y Harry Kane, por lo que ahora frente a St. Pauli confían en mantener su buen momento.

La formación titular del Bayern Múnich contra Real Madrid en partido de Champions League. AFP

En la previa de este juego, Kompany avisó de las cualidades de su rival en su casa, mismas a las que deben estar atentos sus jugadores.

"Los tres puntos nos ayudan, eso es lo más importante, y tenemos mucho respeto por el St. Pauli. Si analizas sus últimos partidos, siempre han sido increíblemente difíciles. Defienden de forma muy compacta y eficaz, a veces cuesta entender por qué están tan abajo en la clasificación. No hay mucha diferencia con equipos que están cinco o seis puestos más arriba", expresó el timonel del Bayern Múnich en su charla con los medios de comunicación.



Además, el entrenador de 40 años, reveló que está pensando en quién debe estar en la portería para el juego de este sábado.

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"Decidiremos quién estará en la portería hoy (viernes). Si Manu (Neuer) no siente ninguna molestia, seguirá jugando; necesita mantener su ritmo. Pero si surge algún problema, siempre tomaremos una decisión sensata; tenemos un gran talento en Jonas Urbig", indicó.



St. Pauli vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora, fecha, día y dónde ver por TV el partido con Luis Díaz

Día: sábado 11 de abril del 2026.

sábado 11 de abril del 2026. Competición: jornada 29 de la Bundesliga.

jornada 29 de la Bundesliga. Hora: 11:30 de la mañana (hora de Colombia).

11:30 de la mañana (hora de Colombia). Estadio: Millerntor-Stadion (Hamburgo).

Millerntor-Stadion (Hamburgo). TV: Espn y Disney+Premium.

Luis Díaz en uno de los entrenamientos con Bayern Múnich. X de @FCBayern

Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos y más que tengan que ver con Luis Díaz, para que se programe y no se lo pierda.