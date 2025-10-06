Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y la persona que lo ayuda en Bayern Múnich: es de Perú y estuvo con James Rodríguez

Luis Díaz y la persona que lo ayuda en Bayern Múnich: es de Perú y estuvo con James Rodríguez

Adaptarse a la vida en territorio alemán no es fácil y, por eso, Luis Díaz ha contado con una pequeña ayuda y se conocieron todos los detalles de ese día a día.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra un gol en la Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra un gol en la Bundesliga
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad