Luis Díaz y la persona que lo ayuda en Bayern Múnich: es de Perú y estuvo con James Rodríguez

Luis Díaz está viviendo una nueva historia en su vida. Después de haber brillado en Colombia, con las camisetas del Barranquilla y Junior, en Portugal, con Porto, y también en Inglaterra, con Liverpool, arribó a territorio alemán. Y es que Bayern Múnich puso los ojos en él, le abrió sus puertas y lo fichó, firmándole un extenso contrato que va hasta junio de 2029.

El primer paso era adaptarse, pero sus números demuestran que no lo costó nada. Además de convertirse en titular indiscutido para el entrenador, Vincent Kompany, el guajiro ha sabido responder en la cancha. Ya acumula 833 minutos, repartidos en 10 compromisos, entre la Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y la Supercopa, donde se coronó campeón.

De igual manera, Luis Díaz ha inflado las redes en seis ocasiones y ha brindado cuatro asistencias. Prueba de ello es que lo ven como el mejor socio de Harry Kane, con quien han armado una buena dupla en el frente de ataque. Sin embargo, estos buenos resultados no han sido casualidad, ya que son producto del trabajo, esfuerzo, dedicación, entrega y profesionalismo.

En el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', de este lunes 6 de octubre, el periodista argentino, Juan José Buscalia, reveló detalles del día a día del delantero colombiano en Alemania. Además, dio a conocer que hay una persona que suele estar al lado del 'cafetero' para ayudarlo y guiarlo en Alemania, pues es un país en el que no es fácil acoplarse por varias razones.



"Les digo una infidencia que me contaron desde Alemania y es sobre una persona de nacionalidad peruana que está al lado de los futbolistas de habla hispana, como en este caso es Luis Díaz. Les muestra la ciudad de Múnich, los acompaña, los guía en algunos trámites que deben hacer, en fin, siempre está a su lado y dispuesto para lo que se ofrezca o necesite", dijo.

Luis Díaz celebra con Harry Kane, tras un gol de Bayern Múnich contra Chelsea, por Champions League Getty Images

Pero no fue lo único. "Esta persona estuvo con James Rodríguez, cuando estuvo en Bayern, entre 2017 y 2019, y ahora se lo asignaron a Luis Díaz. Es más, me contaron que, al ver lo que hace el colombiano, está maravillado, porque es un gran profesional. Incluso, que le escribe a las 8:00 de la noche, y no le responde porque ya está durmiendo y descansando", añadió.

"Afirmó que el guajiro es tranquilo, dedicado y no es solamente por su aporte adentro de la cancha, sino lo que muestra en los entrenamientos, su forma de ser, todo", sentenció Juan José Buscalia, en su intervención en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. Por eso, queda en evidencia que no es ninguna casualidad que 'Lucho' esté brillando en Bayern Múnich, siendo figura.