Colombianos en el exterior  / Reemplazo de Kevin Mier recibe el aval del DT de Cruz Azul, previo al partido con Chivas

Reemplazo de Kevin Mier recibe el aval del DT de Cruz Azul, previo al partido con Chivas

El arquero colombiano sufrió una dura lesión, por lo que estará fuera de las canchas entre cuatro y seis meses, mientras su equipo buscará dar la pelea en la Liga MX.

Por: EFE
Actualizado: 24 de nov, 2025
Kevin Mier Cruz Azul
Kevin Mier con el Cruz Azul de México
Getty Images

