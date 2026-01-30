Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y la razón por la que en Alemania dicen que es un "jugador inocente y divertido"

Luis Díaz y la razón por la que en Alemania dicen que es un "jugador inocente y divertido"

A pesar de que la adaptación a la vida en Alemania no es fácil, Luis Díaz demostró que no hay imposibles y una pregunta que les hizo a sus compañeros lo confirma.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, atacante colombiano, previo a un partido del Bayern Múnich
Luis Díaz, atacante colombiano, previo a un partido del Bayern Múnich
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad