Luis Díaz y la razón por la que en Alemania dicen que es un "jugador inocente y divertido"

Luis Díaz está viviendo su tercera experiencia en el continente europeo. La primera de ellas ocurrió en Porto, de Portugal, procedente de Junior; posteriormente, arribó a Liverpool, de Inglaterra; y, ahora, hace parte del Bayern Múnich. Allí, uno de los mayores temores era la adaptación, teniendo en cuenta el estilo de vida en Alemania.

Sin embargo, fiel a su profesionalismo, pasión y dedicación, tres pilaraes que siempre ha aplicado a lo largo de su carrera, nada de eso fue impedimento. Poco tiempo, le bastó para acoplarse a la nueva cultura e incluso al estilo de juego del conjunto bávaro, ganándose la confianza y respaldo del entrenador, Vincent Kompany.

En lo que va de la temporada, Luis Díaz registra 28 partidos disputados, entre Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y Supercopa. De hecho, se coronó campeón de ese último certamen, aportando un gol en el encuentro. Y es que sus estadísticas son impresionantes, ya que ha marcado 14 tantos y tiene 12 asistencias.

Luis Díaz, delantero colombiano, es figura del Bayern Múnich con sus goles y asistencias Getty Images

Razón por la que la afición lo ve como una pieza fundamental del equipo y se lo han hecho saber con muestras de cariño. Prueba de ello fue lo ocurrido en un reciente evento con la hinchada, donde el guajiro se mostró de forma natural, receptivo a la cultura y entre risas junto a los cientos de asistentes. Por eso, el amor que le tienen.



Justamente al respecto hablaron en el diario 'Bild', resaltando algunas virtudes de Luis Díaz. "Siempre acepta las ayudas con gusto, ya que no solo la cultura alemana le resulta nueva. Una vez, preguntó a sus compañeros sobre cuánto duraría el frío en Múnich, lo que lo convierte en un jugador inocente, divertido y humilde", afirmaron.