Luis Díaz recibió especial reconocimiento de sus compañeros; así lo ven en Bayern Múnich

A lo largo de su carrera, que empezó en el Barranquilla, continuó en Junior, dio el salto a Porto, después a Liverpool y, ahora, viste los colores del Bayern Múnich, Luis Díaz siempre se ha destacado. Además de ser un buen futbolista, por su talento, calidad y magia, es humilde, profesional y entregado. Prueba de ello es la manera como sus compañeros lo ven y hablan de él.

Así como en su momento, cuando se fue de los 'reds', referentes como Mohamed Salah, le dedicaron emotivas palabras, o incluso cuando futbolistas con quienes compartió en Junior son consultados por el guajiro, responden que él no olvida sus raíces y es sencillo, en el club teutón pasa lo mismo. En poco tiempo, el 'cafetero' se ganó el respeto y cariño de sus compañeros, hinchas y cuerpo técnico.

El reconocido medio, ‘Bild’, publicó el orden jerárquico que hay en el camerino del Bayern Múnich. Allí, como era de esperarse, al ser el capitán, el líder absoluto es Joshua Kimmich, seguido de Manuel Neuer, experimentado arquero, Harry Kane, Michael Olise y Serge Gnabry, completando el top 5. Para que Luis Díaz haga su aparición no hay que bajar mucho.

El atacante colombiano ocupa el puesto 13, por encima de jugadores con más tiempo en esta institución, como los casos de Aleksandar Pavlović, Sacha Boey y Josip Stanišić. Una muestra clara de que ‘Lucho’ llegó decidido a hacer historia. Y es que, en su primera temporada en Alemania, se volvió titular, pieza clave en ataque y de los que más aporta en generación de goles.



"Gracias a su carácter tranquilo, el colombiano fue inmediatamente bien recibido en el vestuario. Aunque viene del Liverpool, Díaz no se da aires de grandeza. Al contrario: sus compañeros reconocen su dedicación, y Díaz va al gimnasio casi a diario para entrenamientos extra", explicaron en 'Bild', por qué la posición de Luis Díaz en este ranking interno que se hizo del equipo.