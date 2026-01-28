Luis Díaz y su mágica jugada en la Champions League contra PSV; "sombrero y taco"

Luis Díaz sigue demostrando por qué es inamovible en Bayern Múnich. Este miércoles 28 de enero, por la fecha 8 de la fase de liga de la Champions League, fue titular y pieza clave en el encuentro frente a PSV. Además de su desequilibrio y velocidad, sacó a relucir su magia con una acción en la que se quitó la marca de dos rivales, haciéndoles un sombrero y un taco.

Luis Díaz en duelo con el Bayern Múnich, por Champions League. Foto: AFP.

Vea la jugada de Luis Díaz, en PSV vs. Bayern Múnich, por Champions League