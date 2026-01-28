Polémica en partido de Benfica contra Real Madrid, por Champions League; ¿era penalti?

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El partido entre Real Madrid y Benfica tuvo de todo: goles, pierna fuerte, buen juego y polémicas. Justamente, sobre el final del primer tiempo, se presentó una jugada que dio de qué hablar. En un tiro de esquina, Aurélien Tchouaméni tomó de la camiseta a Nicolás Otamendi, quien cayó. El árbitro no dudó en sancionar penalti y los reclamos desde el 'merengue' no faltaron. Sin embargo, la decisión no cambió y Vangelis Pavlidis no perdonó para el 2-1 parcial.
¡PENAL PARA BENFICA SOBRE OTAMENDI ANTE REAL MADRID!— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DVP1uM6EDb