Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Polémica en partido de Benfica contra Real Madrid, por Champions League; ¿era penalti?

Polémica en partido de Benfica contra Real Madrid, por Champions League; ¿era penalti?

Una acción que dio de qué hablar, se presentó en el estadio Da Luz, luego de que el árbitro sancionara infracción de Aurélien Tchouaméni sobre Nicolás Otamendi, en el área.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de ene, 2026
Comparta en:
Acción de juego del partido entre Benfica y Real Madrid
Acción de juego del partido entre Benfica y Real Madrid
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad