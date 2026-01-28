Polémica en partido de Benfica contra Real Madrid, por Champions League; ¿era penalti?

El partido entre Real Madrid y Benfica tuvo de todo: goles, pierna fuerte, buen juego y polémicas. Justamente, sobre el final del primer tiempo, se presentó una jugada que dio de qué hablar. En un tiro de esquina, Aurélien Tchouaméni tomó de la camiseta a Nicolás Otamendi, quien cayó. El árbitro no dudó en sancionar penalti y los reclamos desde el 'merengue' no faltaron. Sin embargo, la decisión no cambió y Vangelis Pavlidis no perdonó para el 2-1 parcial.

Acción de juego del partido entre Benfica y Real Madrid Foto: AFP

Así fue el penalti para Benfica vs. Real Madrid, por Champions League