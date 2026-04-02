Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Primer video del arresto del golfista Tiger Woods, tras grave accidente automovilístico

Primer video del arresto del golfista Tiger Woods, tras grave accidente automovilístico

A través de las redes sociales se revelaron imágenes del momento en el que Tiger Woods fue detenido por agentes de la Policía luego de volcar su vehículo.

Por: AFP
Actualizado: 2 de abr, 2026
Comparta en:
Tiger Woods, superestrella del golf.
Tiger Woods, superestrella del golf.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad