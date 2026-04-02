Primer video del arresto del golfista Tiger Woods, tras grave accidente automovilístico

Las autoridades de Florida publicaron el jueves el video de la cámara corporal del arresto de Tiger Woods, luego de que la estrella del golf protagonizara un accidente automovilístico la semana pasada que lo llevó a retirarse temporalmente del deporte para trabajar en su salud.

En las imágenes divulgadas por la Oficina del Sheriff del condado de Martin se escucha a Woods decirles a las autoridades que estaba mirando su teléfono cuando chocó contra el remolque de otro vehículo.

"Bajé la vista hacia mi teléfono y, de repente, boom", dijo el golfista estadounidense, de 50 años, tras el siniestro, que no dejó heridos.



En el video, el ganador de 15 grandes y de 82 torneos del PGA Tour —marca con la que comparte el récord— aparece sometiéndose a una prueba de sobriedad y siendo esposado después de eso.

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"En este momento, creo que sus facultades normales están deterioradas", le dijo un agente a Woods. "Y se encuentra bajo una sustancia desconocida, así que en este momento queda arrestado por conducir bajo los efectos (del alcohol o las drogas)".

Al arrestarlo el viernes pasado, la policía encontró dos pastillas del analgésico hidrocodona en poder del deportista.

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Woods les dijo a los agentes que había tomado "unas cuantas" medicinas con receta más temprano ese día y les explicó que se había sometido a siete operaciones de espalda y a más de 20 cirugías en la pierna derecha, según el informe de arresto.

El golfista se declaró no culpable del cargo de conducir bajo los efectos de sustancias. También fue acusado de negarse a someterse a una prueba de orina.

Woods, que esperaba jugar en el Masters de la próxima semana, dijo el martes que se retira temporalmente del golf y recibió permiso para salir de Estados Unidos para someterse a tratamiento.

"Conozco y entiendo la gravedad de la situación en la que me encuentro hoy", dijo Woods en un comunicado. "Me alejaré por un período de tiempo para buscar tratamiento y concentrarme en mi salud. Esto es necesario para poder priorizar mi bienestar y trabajar hacia una recuperación duradera".

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Tras el accidente, PGA of America anunció que la estrella no ejercerá como capitán del equipo estadounidense en la Ryder Cup de 2027.

El Masters, PGA of America y el PGA Tour emitieron comunicados de apoyo al golfista y a su decisión de buscar tratamiento.

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Woods sufrió graves lesiones en un accidente automovilístico en California en 2021, pero regresó a la competición en el Masters de 2022. No ha competido en un torneo del PGA Tour desde que no superó el corte en el Abierto Británico de 2024.