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Gol Caracol  / Ciclismo  / Promesa del ciclismo sufrió accidente en un entrenamiento; hospitalizado en grave estado de salud

Promesa del ciclismo sufrió accidente en un entrenamiento; hospitalizado en grave estado de salud

Este jueves, en una sesión de práctica, un joven ciclista chocó contra un vehículo y tuvo que ser internado de urgencia en un centro médico.

Por: EFE
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Jaume Guardeño, cilista español.
Jaume Guardeño, cilista español.
Caja Rural.

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