Promesa del ciclismo sufrió accidente en un entrenamiento; hospitalizado en grave estado de salud

El ciclista Jaume Guardeño, una de las mayores promesas del pelotón español, se encuentra hospitalizado en Sabadell (Barcelona) tras sufrir un grave accidente provocado por una colisión con un vehículo mientras entrenaba el pasado martes, según ha confirmado el equipo Caja Rural-RGA en un comunicado oficial.

El corredor de Altea (Alicante), residente en Caldes de Montbui (Barcelona), fue trasladado de urgencia tras el accidente en helicóptero al hospital Taulí de Sabadell, donde permanece ingresado en la UCI con lesiones de gravedad y pendiente de su evolución.

Según fuentes próximas al ciclista, el accidente ocurrió al tropezar con una piedra que le hizo perder el equilibrio y colisionar con un vehículo que circulaba en sentido contrario. El mayor impacto se produjo en la cabeza de Guardeño lo que le ha producido un fuerte traumatismo craneoencefálico.

El Caja Rural, en su nota pública, desea trasladar todo el apoyo y fuerza al ciclista en estos momentos, a la vez que le desea una pronta recuperación.



Guardeño, de 23 años, había tenido una destacada actuación en la pasada edición de la Volta a Catalunya, así como en la edición de la Vuelta a España del pasado año, donde acabó decimocuarto en la general final y segundo mejor español clasificado. Esta temporada era uno de los llamados a formar parte del equipo en su histórica participación en el Tour de Francia.