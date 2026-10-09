Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez, clave en remontada de Sporting Lisboa; gol y récord en 1-3 sobre SC Braga

Luis Javier Suárez, clave en remontada de Sporting Lisboa; gol y récord en 1-3 sobre SC Braga

En una temporada digna de enmarcar, el delantero colombiano, Luis Javier Suárez, volvió a hacer de las suyas y alcanzó un registro que da de qué hablar en Portugal.

Por: EFE
Actualizado: 9 de oct, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa frente a SC Braga
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa frente a SC Braga
Getty Images

El uruguayo, Rodrigo Zalazar, y el colombiano, Luis Javier Suárez, lideraron este viernes al Sporting en su remontada y triunfo por 1-3 en su visita al Braga, en el arranque de la octava jornada de la Liga de Portugal.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El clásico entre el Sporting de Braga y el Sporting de Portugal no empezó de la mejor manera para los visitantes, ya que en el minuto 41 el equipo del técnico mallorquín Carlos Vicens se adelantó en el marcador gracias a un gol en propia puerta del portero Rui Silva, ex del Betis.

Publicidad

Últimas noticias

Dávinson Sánchez, defensa central del Galatasaray, en un partido de la Liga de Turquía
Colombianos en el exterior

Davinson Sánchez, envuelto en una polémica por dura patada; "merecía la roja y no la vio"

Luis Javier Suárez festejando anotación con el Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal.
Colombianos en el exterior

Luis Javier Suárez sigue de racha con Sporting Lisboa; vea su gol contra SC Braga

Ante el marcador en contra y la superioridad del Braga al comienzo de la segunda mitad, el Sporting recurrió a Luis Javier Suárez y a los uruguayos Maxi Araújo y Zalazar, que habían comenzado el partido en el banquillo debido a sus recientes compromisos con sus selecciones.

Publicidad

Estos cambios surtieron efecto inmediato, y el empate llegó en el 66' por obra de Luis Javier Suárez, que marcó de cabeza el 1-1 y sumó su séptimo partido consecutivo marcando con la camiseta verdiblanca.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El 1-2 fue anotado en el 71', con otro gol en propia puerta, pero con mérito para Rodrigo Zalazar, muy abucheado en su reencuentro con su antiguo equipo.

Publicidad

El 'charrúa' nacido en la ciudad española de Albacete arrancó por la banda derecha hacia el área y, al centrar raso, vio cómo el portero del Braga, Bernardo Fontes, marcaba el segundo autogol de la noche.

Luis Javier Suárez, delantero y figura del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero y figura del Sporting Lisboa.
Foto: AFP

Zalazar volvió a ser protagonista en el 82', cuando se internó desde su campo hasta el área rival y marcó el 1-3 definitivo, aunque tras el tanto fue sustituido por molestias en el muslo.

Publicidad

Tras dos jornadas con empates, el Sporting vuelve a la senda de la victoria y asciende al segundo puesto, con 18 puntos, dos más que el Benfica, que se enfrentará al Vitória de Guimarães el domingo, mientras que el Braga (7º) se aleja del objetivo de subir al podio.

Luis Javier Suárez festejando anotación con el Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal.
Colombianos en el exterior

Luis Javier Suárez sigue de racha con Sporting Lisboa; vea su gol contra SC Braga

Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra México
Selección Colombia

Luis Javier Suárez intentó un gol 'de taco' en Colombia vs Paraguay; gran pase de Gustavo Puerta

Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra México
Selección Colombia

Vea el gol de Luis Javier Suárez con Selección Colombia vs México en partido preparatorio

Relacionados

Luis Javier Suárez

Sporting de Lisboa

Publicidad

Publicidad

Publicidad