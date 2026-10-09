Luis Javier Suárez sigue de racha con Sporting Lisboa; vea su gol contra SC Braga

Luis Javier Suárez está decidido a firmar otra histórica temporada con la camiseta del Sporting Lisboa. Este viernes 9 de octubre, en el partido contra SC Braga, por la octava fecha de la Liga de Portugal, dijo presente en el marcador. Su anotación sirvió para poner el 1-1 parcial, en el estadio Municipal de Braga.
En esta ocasión, el delantero colombiano empezó el banco de suplentes, pero, al minuto 59', ingresó por Fotis Ioannidis. Tan solo siete minutos después, el 'cafetero' conectó de cabeza en el área, sellando su gol número ocho en la temporada y marcando por séptimo encuentro de manera consecutiva.
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Vea el gol de Luis Javier Suárez en SC Braga vs Sporting Lisboa
¡LUIS SUÁREZ APROVECHÓ LA PRIMERA QUE TUVO!— DSPORTS (@DSports) October 9, 2026
Centro de Irankunda y cabezazo del delantero colombiano para el 1-1 de Sporting ante Braga. #LigaDePortugalEnDSPORTS pic.twitter.com/4esAz4wFpD
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