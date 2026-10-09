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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez sigue de racha con Sporting Lisboa; vea su gol contra SC Braga

Luis Javier Suárez sigue de racha con Sporting Lisboa; vea su gol contra SC Braga

Siete minutos en cancha fue lo que necesitó el delantero colombiano, Luis Javier Suárez, para inflar las redes, anotando por séptimo juego consecutivo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Luis Javier Suárez festejando anotación con el Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal.
Luis Javier Suárez festejando anotación con el Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal.
Foto: X de @SportingCP.

Luis Javier Suárez está decidido a firmar otra histórica temporada con la camiseta del Sporting Lisboa. Este viernes 9 de octubre, en el partido contra SC Braga, por la octava fecha de la Liga de Portugal, dijo presente en el marcador. Su anotación sirvió para poner el 1-1 parcial, en el estadio Municipal de Braga.

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En esta ocasión, el delantero colombiano empezó el banco de suplentes, pero, al minuto 59', ingresó por Fotis Ioannidis. Tan solo siete minutos después, el 'cafetero' conectó de cabeza en el área, sellando su gol número ocho en la temporada y marcando por séptimo encuentro de manera consecutiva.

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