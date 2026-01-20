Síguenos en:
Colombianos en el exterior
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Enrique tildó de "injusto" el triunfo de Luis Suárez, en Champions; le 'bajó la caña'

Luis Enrique tildó de "injusto" el triunfo de Luis Suárez, en Champions; le 'bajó la caña'

El estratega español se 'despachó' en rueda de prensa y, luego de caer frente a Sporting Lisboa, habló de "injusticias y decepciones" por lo visto dentro del terreno de juego.

Por: AFP
Actualizado: 20 de ene, 2026
Editado por: Gol Caracol
Luis Enrique refiriéndose al triunfo de Sporting Lisboa, liderado por Luis Javier Suárez.
Foto: AFP.

