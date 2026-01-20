Luis Enrique tildó de "injusto" el triunfo de Luis Suárez, en Champions; le 'bajó la caña'

El París SG perdió "in extremis" (2-1) este martes en Lisboa ante el Sporting de Lisboa, lo que complica las opciones del vigente campeón de acceder a octavos de final de la Liga de Campeones sin pasar por el repechaje.

El PSG, aunque dominador del juego, se vio castigado por un gol del delantero colombiano Luis Suárez en el minuto 74. Los parisinos lograron la igualada por medio del georgiano Khvicha Kvaratskhelia (79'), recién entrado en juego desde el banquillo, antes de que Suárez se erigiese en el hombre del partido para ofrecer la victoria a los lisboetas en el minuto 90.

El equipo de Luis Enrique, que ocupa el quinto puesto provisional en el grupo único de 36 equipos, deberá esperar al duelo ante el Newcastle el miércoles que viene en el Parque de los Príncipes para asegurar su presencia en el top 8, sinónimo de clasificación directa a octavos.

Luis Suárez abrió el marcador en el José Alvalade al batir por abajo a Lucas Chevalier, y llevó al delirio al recinto de la capital lisboeta al cazar de cabeza un rechace del arquero galo tras disparo de Francisco Trincao.



Sin embargo, durante una buena parte del choque, el PSG imprimió una presión y una intensidad pocas veces vistas este curso. Ousmane Dembélé aplicó con rigor las instrucciones de Luis Enrique de encabezar el asalto, mientras el PSG se parecía al que levantó la Orejona la temporada pasada. Pero el equipo francés falló a la hora de concretar sus múltiples ocasiones.

Y cuando lo hizo, sus tres goles fueron anulados; dos por fuera de juego y uno por falta previa de Mayulu.

El PSG no clasificó al play-off de acceso a octavos hasta la última fecha la temporada pasada. En esta ocasión también llega al final de la fase regular con algo en juego; su presencia en el top 8 y evitar una inoportuna y peligrosa eliminatoria en febrero.

"Pero es el mejor partido fuera de casa que hemos jugado esta temporada. Estoy muy orgulloso de mis jugadores y de mi equipo. Con esa mentalidad llegaremos muy lejos. El resultado es decepcionante e injusto", destacó Luis Enrique.

Sumado a eso, el español se mostró inconforme con el resultado obtenido, dejando ‘picantes’ frases en conferencia de prensa: “Es una pena porque solo vi a un equipo en todo el partido; fuimos muy superiores a nuestro oponente; es decepcionante porque es tan injusto, que es difícil incluso hablar de fútbol en estos momentos".

Con los mismos 13 puntos queda el conjunto verdiblanco, una de las revelaciones de lo que va de torneo, y que visitará al Athletic Club en la última fecha.