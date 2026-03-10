Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Una razón contundente para que Luis Javier Suárez preocupe en Sporting, así lo explicaron

Una razón contundente para que Luis Javier Suárez preocupe en Sporting, así lo explicaron

Luis Javier Suárez es figura en Sporting Lisboa, pero en la previa al juego contra Bodo por la Champions League hay un aspecto que tiene intranquilos a todos en Sporting Lisboa.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 10 de mar, 2026
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
Foto: X/@SportingCP

