Una razón contundente para que Luis Javier Suárez preocupe en Sporting, así lo explicaron

La Champions League vuelve esta semana a competencia y uno de los clubes que sigue en carrera es Sporting Lisboa, mismo que tiene como gran figura al colombiano Luis Javier Suárez. Los 'leones' avanzaron a la fase de los octavos de final del máximo torneo de clubes de Europa de forma directa, mientras que su rival, el Bodo/Glimt, lo hizo desde la etapa de los 'play-offs'.

Este miércoles, los 'leones' visitarán tierras noruegas, y en la antesala del compromiso de ida, Suárez Charris genera preocupación. Acá le contamos el motivo.

Hay que precisar que la titularidad del atacante de la Selección Colombia no está en duda para este vital encuentro, pero hay un aspecto que ha llamado la atención en Portugal. En la prensa de la nación lusitana no han parado de hablar de ello.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa. X de @SportingCP

"El delantero colombiano será titular ante el Bodo/Glimt pese al elevado desgaste acumulado. En los últimos 16 partidos sólo una vez no ha cumplido los 90 minutos y sigue un plan de gestión que pasa por Noruega. Rafael Nel aparece como (única) alternativa en el banco", refirieron en el impreso de 'A Bola'.



El exAlmería acumula millas en cancha, y esa carga competitiva ya empieza a ser vista de reojo en los 'verdiblancos', lo que les ha causado un constante dilema: el de preservarlo o de tomar el riesgo.

Publicidad

"Entre la necesidad y el riesgo... El desgaste de Luis Suárez comienza a encender señales de alerta en Alvalade, pero la importancia del delantero colombiano en el momento actual del Sporting lleva a Rui Borges a mantener la apuesta por el goleador en el viaje a Noruega, frente al Bodo/Glimt. La camiseta '97' debería volver a aparecer en el once, aunque con un plan de uso específico que ha sido preparado por el cuerpo técnico y el departamento médico", complementaron.

Y es que el cansancio del oriundo de Santa Marta se hizo evidente en el más reciente encuentro del Sporting Lisboa en Liga contra Braga. Luis Javier marcó, pero su desgaste fue evidente por lo que Borges y su 'staff' ejecutaron un plan en las últimas sesiones de entrenamiento.

Publicidad

"En la práctica, se ha entrenado poco con el grupo, privilegiando sesiones de recuperación y gestión física, en un intento de mantener el rendimiento sin correr riesgos innecesarios", indicaron.

En caso tal de que el partido contra el Bodo esté inclinado a favor de los 'verdiblancos', Suárez Charris podría tener descanso antes de lo previsto.

Luis Javier Suárez marcó doblete con Sporting Lisboa frente a Estoril. X de @SportingCP

"Siendo así... hay un plan casi obligatorio: el partido en Noruega traerá momentos de gestión durante el juego. En caso de que la intensidad física se vuelva demasiado exigente o el resultado lo permita, Rui Borges ha preparado una alternativa en el banquillo. La solución deberá pasar por Rafael Nel, delantero de 20 años del equipo B, que ha sido llamado con mayor frecuencia al contexto de la formación principal. El joven deberá tener espacio para sumar unos minutos y ganar experiencia en un escenario competitivo exigente", concluyó el informe.

La realidad del samario también genera inquietud en nuestro país, como quiera que están en el panorama los encuentros de preparación frente a Croacia y Francia del 26 y 29 de marzo próximos, además de que se acerca la recta final para encarar el Mundial 2026 con la Selección Colombia, de la que se espera sea uno de los líderes gracias a sus excepcionales números en Europa.

