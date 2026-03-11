Crece polémica por respuesta de Jhon Durán al 'Pibe' Valderrama; "lo que dijo Carlos está bien"

En las últimas 48 horas se armó una polémica cercana a la Selección Colombia, que encarará dos partidos de fogueo frente a Croacia y Francia, el 26 y 29 de marzo, respectivamente, en ese camino que conduce al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Dicha controversia comenzó con una entrevista que concedió Carlos 'el Pibe' Valderrama a 'Espn', en la que aseguró que Jhon Jader Durán se había sacado solo del equipo que dirige Néstor Lorenzo por las supuestas peleas con el resto del grupo de futbolistas.

Ante esto, Durán contestó a través de las redes sociales con un extenso mensaje en el que afirmó que todos los señalamientos son infundados y "falsos", carentes de veracidad.

Esa ida y vuelta entre el legendario samario y el goleador que pasó para este año al Zenit, de Rusia, generó resonancia y así entraron otras voces a opinar del tema.

"Viendo lo que posteó Durán en sus redes sociales, mi opinión es que uno como jugador de fútbol, cuando hizo parte de una Selección Colombia queda con muchas amistades, y no es un secreto para nadie, para nadie es un secreto, que hay jugadores que tienen muy buena relación con algunos periodistas y que le cuentan cosas de lo que pasa en los vestuarios. Así como uno como jugador también tiene buenas relaciones, y si en este caso Durán le contesta al 'Pibe' Valderrama, yo creo que Carlos tiene los argumentos y conoce a muchos jugadores de nuestra Selección Colombia y los conoce bastante bien y tiene una muy buena relación, y seguramente de esa fuente es que Carlos da su opinión", comentó Iván Valenciano en charla con el periodista Víctor Romero, de Gol Caracol.



"Un opinión de alguien que sabe, que conoce la interna de una Selección Colombia, y con las amistades que tiene dentro de la Selección, pues le comentaron lo que pasó, y Carlos dio su opinión y me parece muy bien la opinión que dio Carlos", agregó 'el Bombardero'.

A renglón seguido, uno de los máximos anotadores del fútbol profesional colombiano complementó que el delantero solamente debe pensar en restablecer la relación en la 'tricolor'.

"Creo que Durán, si no le afectara eso, no tendría porque postear absolutamente nada. Yo creo que tiene que corregir las actitudes tanto dentro del campo de juego como la relación que él tenga con sus compañeros. Así que lo que dijo Carlos sobre Durán para mí está bien, está sustentada y respaldada por la información que le dieron a él; así que Durán solamente tiene que pensar en restablecer la relación en la Selección; él tratar de volver. Creo que futbolísticamente no tiene que convencer a nadie de sus capacidades, hay que convencer a los que están dentro de la Selección, que son los más importantes, que son sus compañeros. Yo creo que eso es lo fundamental, cuando tú sales ha dar una explicación de lo que no pasó, si es la verdad es lo que se dice, no te afecta, no tendrías porque salir a postear algo y a reclamar. Aclara las cosas con tranquilidad junto al cuerpo técnico, junto a estos compañeros, no pasó absolutamente nada, pero no, viene a salir cuando Carlos dice lo que dice", finalizó Valenciano.

