Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "No se puede señalar a Jhon Durán como una piedra en el camino, no se puede perder su aporte"

"No se puede señalar a Jhon Durán como una piedra en el camino, no se puede perder su aporte"

Una voz autorizada y con paso en la Selección Colombia dio su opinión sobre el mensaje que dejó Jhon Durán sobre su supuesta pelea en la interna de la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de mar, 2026
Comparta en:
Jhon Durán en uno de los partidos de la Selección Colombia.
Jhon Durán en uno de los partidos de la Selección Colombia.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad