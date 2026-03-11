"No se puede señalar a Jhon Durán como una piedra en el camino, no se puede perder su aporte"

Jhon Durán ha sido tema de conversación en las últimas horas y todo se generó a las palabras que expresó el propio delantero del Zenit de San Petersburgo en sus plataformas digitales. El atacante, de 22 años, se desahogó y negó peleas en la interna de la Selección Colombia.

En dicho mensaje, Durán se mostró cansado sobre los rumores y su supuesta pelea durante el compromiso contra Perú en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 en Barranquilla, el pasado 6 de junio. Luego desde la Federación Colombiana de Futbol indicaron que el formado en la cantera de Envigado Fútbol Club tenía una lesión de espalda y abandonó la concentración.

Ahora, se dio por descontado que su respuesta fue para Carlos 'Pibe' Valderrama, quien dijo que Durán se sacó solo de la Selección.

"La verdad, yo no peleé con ningún jugador ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la Selección Colombia. ¡Eso es falso! Y el día que suceda, yo mismo saldré y lo diré públicamente, porque soy una persona que siempre dice la verdad, así a muchos de ustedes no les guste y no lo crean", escribió Jhon Jáder.



Jhon Durán y Luis Díaz celebran en la Selección Colombia - Foto: AFP

Partiendo de ese contexto, Jorge 'Patrón' Bermúdez, quien vistió los colores de Selección Colombia en la década de los 90, dio su concepto en charla con el periodista de Gol Caracol y Ditu, Víctor Romero.

"Yo siento que primero que todo hay que contextualizar la situación y es un vestuario. Se habla de un vestuario en un entretiempo, en un partido de Eliminatoria; o sea; obligación, pulsaciones a diez mil y una situación límite de una gran tensión, primero. Segundo, el que diga que en un vestuario nunca hubo diferencias, roces, gritos y problemas, nunca vivió dentro de un vestuario lo que es la obligación y la responsabilidad de un jugador de fútbol; así es que siempre se vivió y se va a seguir viviendo", empezó diciendo el exdefensor de Boca Juniors.

El 'Patrón' continuó en su explicación y agregó: "Y en este caso puntual de Durán se habla mucho. Se especula muchísimo, pero yo no he escuchado a nadie que haya salido a decir que de verdad pasó algo tan grave. Y repito, diferencias siempre van a haber. Cuando uno quiere ganar, cuando hay obligaciones, cuando hay situaciones dentro del campo de juego que se reprochan, llegan al vestuario y se zanjan o explotan. Pero ahí tiene que estar la mano el entrenador para que las diferencias queden en él, se enfríen para que vuelva todo por el camino del cauce de la normalidad y para que cada uno de los protagonistas siga aportando lo que tiene que aportar".

A continuación, Bermúdez afirmó que no se puede señalar al exdelantero del Fenerbahce y que confía que en que la Selección Colombia pueda volver a tener su aporte goleador en un futuro.

"Aquí no se puede limitar o hacer la fácil de señalar a Jhon Jáder Durán como una piedra negra en el camino, ni mucho menos. Es un jugador muy joven, de gran categoría, de gran calidad, que no se puede perder la Selección, ni la Selección se puede perder su aporte. Es lo que yo siento y lo que me parece, y ojalá muy pronto lo veamos de nuevo en Selección, aportando toda su capacidad y que no haya diferencias personales con nadie, porque si hubo un momento de rabia, de situación o una diferencia, tiene que quedar ahí", concluyó.