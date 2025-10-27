Luis Javier Suárez no se conforma: su mentalidad sorprende en el Sporting Lisboa

Luis Javier Suárez no para de sorprender. Luego de haber brillado en Almería, fue fichado por Sporting Lisboa, donde, tres meses después, es la primera opción en ataque del técnico, Rui Borges, y, según el propio jugador, atraviesa "el mejor momento" de su carrera y de su vida.

Y es que gozar de este momento no ha sido fácil, pues superó situaciones poco agradables. Ya son 997 minutos en cancha, repartidos en 14 compromisos, donde ha marcado ocho goles y brindado dos asistencias. De igual manera, ha recibido tres tarjetas amarillas.

"Llegué al Sporting para ser feliz y lo estoy siendo desde el primer momento. La gente me hace sentir a gusto, mi familia está encantada", dijo Suárez en una reciente rueda de prensa.

El delantero también recordó los "años malos" que vivió antes de recalar en Lisboa, con una grave lesión y una depresión durante su paso por el Almería, pero aseguró que "ahora mismo, a nivel personal, es total plenitud".



"Aún me quedan cosas por llenar, vacíos que tengo por dentro, pero trabajo en ello a diario", añadió, lo que ha sorprendido en territorio portugués, por su mentalidad ganadora.

Desde que dejó el Itagüí Leones para jugar en Europa en 2015, Luis Javier Suárez lleva una vida nómada, con etapas en el filial del Granada y el Valladolid, en el Nàstic y en el Zaragoza, estos tres últimos cedidos por el Watford inglés, con el que nunca llegó a debutar.

Luis Javier Suárez celebra un gol con Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal AFP

Pero su estancia en el Zaragoza convenció al Granada para ficharlo y en su segundo paso por Los Cármenes se ganó un puesto en el equipo principal y despertó el interés del Marsella.

Pocas veces fue una opción en el sur de Francia, por lo que regresó cedido a España, al Almería, y en su tercer y último curso en España registró las que hasta ahora son las mejores cifras de su carrera, 31 goles.

Ahora tiene ante sí su mayor escaparate, el fútbol portugués, donde muchos de sus compatriotas tuvieron pases exitosos, como James Rodríguez, Radamel Falcao, Luis Díaz o Fredy Montero.

Con su marcha a la capital de Portugal, Luis Javier Suárez también pretendía hacerse un hueco con Colombia y el pasado septiembre reivindicó en el campo su puesto en el once del técnico, Néstor Lorenzo, al marcar cuatro goles en la victoria frente a Venezuela (3-6).