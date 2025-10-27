Luis Javier Suárez brilla con goles en Sporting Lisboa y en España se acordaron de él

El atacante colombiano, Luis Javier Suárez, volvió a marcar en una nueva victoria del Sporting Lisboa y suma cinco jornadas consecutivas con gol, una racha que corrobora su buen momento en la temporada de su debut en Portugal.

En el minuto 19 del partido de la novena jornada de la Liga portuguesa contra el Tondela, el 'cafetero' recibió el balón por la izquierda, se deshizo de varios defensas en el área y, con un disparo cruzado, abrió el marcador del triunfo por 0-3.

Fue el quinto choque liguero consecutivo con gol de Luis Suárez, quien, además, en sus primeros meses en Lisboa ya suma siete dianas y dos asistencias en el campeonato y otro tanto en la Champions League, resaltó la agencia EFE, de España.

Y su influencia en el actual campeón luso va más allá de los goles, pues también se ha convertido en uno de los motores del juego ofensivo de su nuevo equipo, gracias en parte al entendimiento en el césped con compañeros como el centrocampista Pedro Gonçalves o el exjugador del Barcelona Francisco Trincão.



Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con la camiseta de Sporting Lisboa, en Portugal AFP

Publicidad

Luis Javier Suárez, de 27 años, llegó a principios de esta campaña al Sporting, que pagó unos 22 millones de euros al Almería, y con la misión de sustituir a uno de los goleadores más eficaces de la historia de los 'leones', el sueco Viktor Gyökeres.

Con su marcha a la capital de Portugal, Luis Javier Suárez también pretendía hacerse un hueco en la Selección Colombia y el pasado septiembre reivindicó en el campo su puesto en el once del director técnico, Néstor Lorenzo, al marcar cuatro goles en la victoria frente a Venezuela (3-6).