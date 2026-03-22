Luis Javier Suárez llega encendido a la Selección Colombia; vea su golazo en Alverca vs. Sporting

Sporting de Lisboa le pasó por encima al Alverca por la fecha 27 de la Liga de Portugal con protagonismo del colombiano Luis Javier Suárez, quien marcó el segundo tanto en la cuenta de los verdiblancos.

A los 50 minutos, a Suárez le lanzaron un balón en profundidad, controló, hizo un enganche corto y metió un bombazo de derecha, clavando la pelota en el ángulo del arco rival.

Vea el gol de Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Alverca: