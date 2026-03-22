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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez llega encendido a la Selección Colombia; vea su golazo en Alverca vs. Sporting

Luis Javier Suárez llega encendido a la Selección Colombia; vea su golazo en Alverca vs. Sporting

Este domingo, el colombiano Luis Javier Suárez se reportó con una nueva anotación con el Sporting de Lisboa. Justo antes de unirse al combinado 'tricolor'. ¡Vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero colombiano, clave en triunfo de Sporting Lisboa sobre Porto
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, clave en triunfo de Sporting Lisboa sobre Porto
AFP

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