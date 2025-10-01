Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Jugador de Selección Colombia se lesionó y salió entre lágrimas; ¿baja para Néstor Lorenzo?

Jugador de Selección Colombia se lesionó y salió entre lágrimas; ¿baja para Néstor Lorenzo?

Justo cuando se aproximan los partidos preparatorios contra México y Canadá, se confirmó una mala noticia a días de conocerse la convocatoria de Selección Colombia, para los prepratorios.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Jugadores de la Selección Colombia en su partido contra Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas
Jugadores de la Selección Colombia en su partido contra Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad