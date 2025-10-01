Jugador de Selección Colombia se lesionó y salió entre lágrimas; ¿baja para Néstor Lorenzo?

La Selección Colombia ya está en el Mundial 2026 y, por eso, el director técnico, Néstor Lorenzo, quiere buscar alternativas. Para ello, el próximo sábado 11 de octubre, jugará con México, y el martes 14 del mismo mes, enfrentará a Canadá, en partido preparatorio. Allí, se esperaba que se presentaran novedades en la convocatoria, pero las noticias no son nada positivas.

Juan David Cabal ha sido llamado por Néstor Lorenzo en algunas ocasiones. De hecho, sumó minutos en la victoria 2-1 sobre Argentina y en el triunfo 4-0 frente a Chile, por Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, sufrió una delicada lesión al romperse los ligamentos. Fue así como quedó afuera de las canchas por varios meses, hasta que se dio su anhelado regreso.

Jugadores de la Selección Colombia celebran uno de sus goles en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

El pasado 13 de septiembre, en la victoria 4-3 de Juventus sobre Inter de Milán, volvió a las canchas, disputando 16 minutos. Posteriormente, marcó su primer gol con la camiseta de la 'vecchia signora', en el empate 1-1 con Atalanta. Razón por la que se perfilaba como una seria alternativa para ser parte de la próxima convocatoria de la Selección Colombia.

🚨 Juan David Cabal 🇨🇴 salió lesionado al minuto 16 en el partido entre Villarreal 🇪🇸 y Juventus 🇮🇹 por Champions League.



😬 El defensor colombiano presentó un problema muscular en su muslo derecho. pic.twitter.com/f7o9FJuODr — Habla Deportes (@HablaDeportes) October 1, 2025

Pero pasó lo inesperado. Este miércoles 1 de octubre, en el encuentro entre la 'Juve' y Villarreal, por la fecha 2 de la Champions League, protagonizó una desafortunada noticia. En primera instancia, el lateral izquierdo fue amonestado al minuto seis, luego de cometer una infracción sobre Nicolas Pepe, al borde del área, salvándose, incluso, de la tarjeta roja.

𝗡𝗨𝗘𝗩𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗟𝗔𝗦 𝗟𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦😣

Juan David Cabal regresó a la titularidad con Juventus🇮🇹 pero al minuto 16' tuvo que ser sustituido por lesión. El colombiano salió entre lágrimas de la cancha❌ pic.twitter.com/OiPzkhW2JA — Saque de Meta (@SaqueDeMetaCO) October 1, 2025

No obstante, lo peor ocurrió al minuto 16'. Cuando despejó el balón, cayó al suelo, se tocó su pierna derecha, dando a entender que era un tema muscular, y salió entre lágrimas. Y es que, a pesar de que fue atendido por el cuerpo médico del equipo italiano, el jugador colombiano no pudo continuar en cancha y fue reemplazado para dar paso a João Mário.