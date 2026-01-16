Sporting Lisboa, con Luis Javier Suárez, superó 3-0 al Casa Pia en Liga de Portugal

El Sporting Lisboa logró otra victoria este viernes 16 de enero en la Liga de Portugal, al imponerse 3-0 frente al Casa Pia en casa, pocos días antes de su cita ante el PSG de Luis Enrique en la Champions League, que será el martes 20 de enero. En los 'leones' fue titular y jugó todo el partido el delantero colombiano, Luis Javier Suárez

El mozambiqueño Geny Catamo fue el autor de los dos primeros goles, en el minuto 38 aprovechó un desvío en el remate para batir a Patrick Sequeira, y poco después, en el 43', volvió a marcar tras un pase largo de Gonçalo Inácio.

El tercero del Sporting Lisboa fue firmado por Daniel Bragança en su regreso al campo de juego, del que estuvo apartado casi un año ya que sufrió una grave lesión el pasado mes de febrero. El centrocampista recibió una ovación en el José Alvalade cuando entró, y en el minuto 78, selló el marcador.

Sporting Lisboa superó a Casa Pia en el fútbol de Portugal. AFP

El colombiano Luis Javier Suárez tuvo varias oportunidades para anotar, especialmente en la primera parte, cuando en apenas varios minutos lanzó tres veces a la portería; sin embargo, no logró sellar sus disparos.



El 'cafetero' llegaba a esta cita después de anotar cuatro tantos en los dos últimos partidos ante el Arouca y el Nacional, sumando ya 17 en el torneo nacional y siendo uno de los máximos goleadores.



¿Cómo quedó el Sporting Lisboa en la Liga de Portugal tras este triunfo contra Casa Pia?

Los 'leones' ocupan la segunda posición de la clasificación en la competición lusa con 45 puntos, a cuatro enteros del líder, el Porto - 49 -, que ha liderado la Liga desde el inicio de la temporada. En el tercer lugar está el Benfica, con 39 unidades.

Por su parte, el Casa Pia ocupa la posición número 16 de la tabla general con 14 puntos.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa?

Será este martes 20 de enero cuando reciban en el José Alvalade al vigente campeón de la Champions League, el París Saint-Germain (PSG), en compromiso válido por la séptima jornada de la fase de liguilla. El balón rodará a las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia.