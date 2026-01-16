Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sporting Lisboa, con Luis Javier Suárez, superó 3-0 al Casa Pia en Liga de Portugal

Sporting Lisboa, con Luis Javier Suárez, superó 3-0 al Casa Pia en Liga de Portugal

Luis Javier Suárez jugó todo el partido con los 'leones' en el José Alvalade y hasta creó opciones para marcar; sin embargo, no estuvo 'fino' en el último cuarto de cancha.

Por: EFE
Actualizado: 16 de ene, 2026
Luis Javier Suárez en acción de juego con Sporting Lisboa frente a Casa Pia.
Luis Javier Suárez en acción de juego con Sporting Lisboa frente a Casa Pia.
AFP

