Luis Javier Suárez tiene contentos a todos en Sporting Lisboa; superó a una exestrella del club

Luis Javier Suárez se ha ganado a punta de goles el cariño de la exigente hinchada del Sporting Lisboa. El delantero colombiano llegó la vigente temporada procedente del Almería español y con la 'cruz a cuesta' de remplazar al goleador de los 'leones' en las últimas campañas: Viktor Gyökeres. Pero con el paso de las fechas, el samario lo ha cumplido a cabalidad y el nombre del sueco se ha ido diluyendo.

Incluso, el número '97' de los verdes lisboetas ya superó en un aspecto al artillero que milita en Arsenal. Todo tiene que ver con los números que ha tenido el uno y el otro con respecto a la campaña del debut con el Sporting Lisboa.

Luis Javier Suárez festeja el gol que marcó con Sporting Lisboa al Nápoles en la Champions League. AFP

Partiendo de ese dato, en 'A Bola', uno de los medios deportivos más reconocidos en Portugal, precisaron que Suárez Charris ha tenido mejores cifras que Gyokeres en lo que corresponde a la Liga lusitana, en la temporada de su estreno.

"En total, tras diez partidos de Liga , Suárez ha marcado siete goles, uno más de los que marcó Gyokeres en partidos de liga en la temporada 2023/24, es decir, la campaña en la que debutó con el equipo a rayas verdes y blancas tras ser descubierto en el Coventry en el Championship", citaron en la página web del tabloide.

¿Cuánto pagó Sporting Lisboa por Luis Javier Suárez?

El club verde lisboa pagó una cantidad fija de 22 millones de euros por el traspaso del jugador samario, "con la posibilidad de añadir otros cinco millones de euros en función de los objetivos de rendimiento individuales y del equipo", complementaron en 'A Bola'.

En su presentación con Sporting Lisboa, el delantero de la Selección Colombia prometió que escribiría su propia historia en el club donde se formó Cristiano Ronaldo.

"Gyokeres ya tuvo su historia aquí; yo quiero escribir la mía", precisó Luis Javier ante los medios de comunicación.



¿Cuándo vuelve a jugar el Sporting Lisboa?

El calendario del fútbol en el 'viejo continente' indica que Luis Javier Suárez y compañía tendrán el siguiente reto este sábado 8 de noviembre cuando visiten en el campeonato portugués a Santa Clara. Dicho compromiso tiene un horario de las 3:30 de la tarde para Colombia.

Sporting Lisboa es segundo en la clasificación general con 25 puntos, tres enteros menos que el Porto que lidera la misma.