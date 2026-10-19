Luis Javier Suárez, tras hacer historia con el Sporting Lisboa: "es un orgullo, prometo trabajo"

Luis Javier Suárez escribió su nombre con letras doradas en los libros de historia del Sporting de Lisboa, siendo el motivo el convertirse en el máximo anotador del club de Avalade en la UEFA Champions League.

Recordemos que el delantero samario anotó en el triunfo 0-2 de los 'leones' sobre el Lens, en Francia, que le permitió llegar a las siete dianas, y de paso, superó a referentes del equipo lisboeta como Liedson, Viktor Gyökeres y Trincão. Lo cierto es el mundialista con la Selección Colombia se enteró de este hito hasta muy cerca del partido.

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Por supuesto que Suárez Charris no ocultó la alegría y el orgullo por haber conseguido esta marca, y más en una escuadra como Sporting Lisboa.

Luis Javier Suárez celebra un gol con Sporting Lisboa en duelo contra Lens por la Champions League. Foto: AFP

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"Para cualquier jugador, es una felicidad, especialmente si lo consigues en este hermoso club, en la Liga de Campeones de la UEFA y en la liga. Es un honor para mí formar parte de la historia de este club. Me llena de orgullo a mí y a mi familia", expresó el colombiano en declaraciones al canal oficial de los 'leones'.



A continuación, el exAlmería admitió que no estuvo al tanto del hito hasta horas antes del encuentro, que él sólo tenía en mente el marcar otro gol y ayudar a su equipo. Agregó que este logro también es de sus compañeros.

"Siempre estaba pensando en el siguiente (gol), pero ni siquiera lo sabía. Me dijeron que podía alcanzar esta marca solo dos días antes del partido (contra el Lens ). No fue un gol, pero se fue dando poco a poco. Esperemos que lleguen jugadores que rindan mejor y que el club siga luchando por grandes cosas. Para mí, es un honor y un motivo de orgullo para toda la familia. Todos trabajan para que yo esté al cien por cien en el campo. Es un hito para todos, así como para todos los aficionados". complementó el número '97'.

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A renglón seguido, el internacional colombiano elogió el respaldo constante de la hinchada del Sporting.

"Se me pone la piel de gallina después, cuando ya estoy tranquilo y pienso en cómo los aficionados gritan nuestro nombre y cantan mi cántico. Durante el partido, estoy concentrado al cien por cien. No importa cuántos goles marque, lo disfruto un instante, pero automáticamente vuelvo al trabajo ", añadió.

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Finalmente, Luis Javier envió un mensaje de compromiso a la hinchada de los 'leones': "Más que goles, prometo trabajo duro, darlo todo en el campo y dejar el nombre del Sporting en lo más alto".

