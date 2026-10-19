Acolfutpro y las "cifras alarmantes" que se dieron en la Liga femenina 2026 del fútbol colombiano

Justo cuando se juega la Copa Libertadores femenina en Ecuador con la participación de Deportivo Cali y Santa Fe, en la Acolfutpro realizaron un trabajo de observación y evaluación de las condiciones en las que se viene desarrollando la Liga de fútbol de mujeres en Colombia y publicaron unos datos que se calificaron como "alarmantes".

De esa forma en la red social X se consignó que "en 2026, 114 futbolistas (el 27% de la liga) compitieron en la informalidad bajo la figura de ‘aficionadas’. Solo el 73% de las futbolistas tuvo contrato de trabajo, frente al 82,3% del 2025 y el 88,5% del 2024. El reglamento de la Dimayor promueve la precariedad: solo exige a los clubes un mínimo de 15 futbolistas con contrato".

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Junto a esto, también se indicó que "solamente cinco equipos (el 31%) formalizaron contratos con toda su plantilla. Mientras el 44% de los equipos (7) se limitó a los 15 contratos. Esta disposición se aplica bajo la abierta permisividad del Ministerio del Deporte".

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Pero no solamente se refirieron al tema de contratación, puesto que se presentaron otros lunares, para la Acolfutpro, que fueron en contra de la calidad de los partidos, pero también pudieron afectar a las jugadoras.



"64 partidos se jugaron a más de 30°C, un aumento del 60% en la exposición al calor extremo respecto al 2024 y 2025. 87 partidos (el 55%) se programaron entre semana, en horarios laborales que dificultan el acompañamiento de los hinchas", se leyó más adelante.

En cuanto a la difusión y la intención de masificar el balompié femenino en nuestro país, en el cierre también se apuntó que "solo el 27% de los partidos (44 de 158) se transmitieron por Win Sports y Señal Colombia. Mientras el 73% de los encuentros (114) se relegaron al streaming por YouTube con una cámara".

Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2026. Foto oficial de Santa Fe femenino

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Cabe indicar que en múltiples oportunidades las figuras de la Selección Colombia 'han puesto el dedo en la llaga', ante las condiciones desfavorables que han tenido que encarar y superar.

